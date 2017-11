A londoni biztosítók is kétségbeesetten szorongatják az EU szoknyáját

A javaslat egy biztosítás-specifikus szabadkereskedelmi egyezményt foglal magába, valamint megoldást kínál arra a kellemetlen kérdésre is, hogy az iparág milyen módon fogja teljesíteni azokat a hosszú távú nyugdíj- és más típusú szerződéseket, amelyeket még az EU-s szabályok alatt kötöttek meg.Jelenleg London az európai központja a vállalati biztosítási iparágnak. Évi több mint 8 milliárd font értékű biztosítási díj folyik a brit fővárosba az EU többi tagországából. A biztosítók elsősorban attól félnek, hogy a városban kialakult gazdasági klaszter a Brexit után lassan el fog tűnni. A London Market Group (LMG) érdekképviselet szervezet megállapodási javaslata ezt a kockázatot szüntetné meg azzal, hogy a brit kilépés után is lehetőséget adna a biztosítóknak, hogy szabadon kereskedjenek az Európai Unióval.Az egyezmény teret adna Nagy-Britanniának és az EU tagországainak, hogy megtartsák a saját iparágaik feletti felügyeletet, miközben a szabályozói együttműködésre is lehetőséget nyújtana. Egy ilyen megállapodás az EU és az Egyesült Államok közötti viszontbiztosításról szóló új szerződéséhez hasonlítana.Az LMG szerint a brit kilépési egyezménynek tartalmaznia kell olyan konkrét intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a követelések kifizetését és a szerződések betartását, ezzel csökkentve a Brexit okozta jogi hézagokat.