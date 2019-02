Átlépték a bűvös 1000 milliárdot a magyar biztosítók

Érdemes eljönni a konferenciára, még lehet regisztrálni: ÁTTEKINTÉS

Publikációs naptára szerint jövő pénteken, vagyis konferenciánk után teszi közzé a magyar biztosítók éves statisztikáit a Magyar Nemzeti Bank, a keddi Biztosítás 2019 konferencián azonban valószínűleg sok újdonságértékű adat elhangzik majd különböző előadóktól. Addig is lássuk, mit produkáltak 2018 első három negyedévében a biztosítók!Ami a díjbevételeket, illeti, az első három negyedévben a nominális GDP-nél is nagyobb mértékben, 9,3%-kal nőtt a szektor teljes díjbevétele. A gördülő éves díjbevétel így most először meghaladta az 1000 milliárd forintot.

Az életbiztosítási díjbevételek kisebb, a nem-életbiztosításiak nagyobb mértékben nőttek. Az életbiztosítások 6,0%-os díjbevétel-növekedése mögött jórészt a nagy volatilitásra képes egyszeri díjas életbiztosítások 19,4%-os megugrása állt, a rendszeres életbiztosítások díjbevétele csak az inflációnak megfelelő mértékben, 2,7%-kal emelkedett.

A nem-életbiztosítási díjbevételek viszont 12,2%-kal szárnyaltak, ezen belül a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) díjbevétele 14,8%-kal, a cascóé pedig 18,0%-kal ugrott meg.

Nemcsak a díjbevételek és a szerződésszám szempontjából, hanem a profitabilitás szempontjából is jobban teljesített a nem-életbiztosítási üzletág: az év első három negyedévében 25 milliárdos nyereségével a nem-életbiztosítások biztosítástechnikai eredménye felülmúlta a 21 milliárdot hozó életbiztosításokat.

Történelmi rekord felé menetel a nominális nyereség is a biztosítási szektorban, így megközelíthette 2018-ban a 80 milliárd forintot. A tapasztalatok alapján a profit nagy hányada tavaly is az Allianztól és az Aegontól jöhetett. Az elmúlt 15 évben a szektor nyereségének az 56%-át, tavaly pedig még mindig a 49%-át hozta e két társaság.

Miközben az élet üzletágra a két éve hatályba lépett etikus életbiztosítási szabályozás és a továbbra is alacsony hozamkörnyezet is nyomást helyez, a nem-élet üzletágra ennél is nagyobb hatással lehet a kárkifizetések növekedése, amire (pl. a gépjárműjavítások esetében) a munkaerő- és anyagköltségek emelkedése is hatással van.

A legnagyobb magyar biztosító, az Allianz elnök-vezérigazgatója nemrég interjút adott a Portfolio-nak, a biztosítóvezér keddi konferenciánkon is beszélni fog.A biztosítóvezéri kerekasztal résztevője lesz Pandurics Anett, a Posta Biztosító elnök-vezérigazgatója (a Magyar Biztosítók Szövetsége elnök) és Kádár Gabriella, a CIG Pannónia vezérigazgatója is. Az első szekció előadói között Pandurics Anett mellett ott lesz Szebelédi Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője és Oskar Sokolinski, a McKinsey lengyel partnere is.

