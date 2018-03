A magyar biztosítók, közvetítők vezetői is pozitívan látják az etikus életbiztosítási koncepció hatásait, bár eleinte valóban nagy volt a félelem. A piaci szereplőknek új értékesítési logikát kellett megtanulnia és rövid idő állt a rendelkezésére, hogy átálljon, az akadályokat viszont sikeresen vették - vélik a Portfolio Biztosítás 2018 Konferencia utolsó panelbeszélgetésének résztvevői, melyet Gaál Csaba, a Private Quality Zrt. ügyvezetője moderált.

Chatbotok, kárfelvétel egy gombbal, elektronikus aláírás, kötvényesedés egy órán belül - a magyar biztosítók is beszálltak a technológiai forradalomba. A Portfolio Biztosítás 2018 konferenciáján négy nagy hazai biztosító is részletesen beszámolt arról, milyen technológiai újításokat terveznek a piacra dobni, vagy üzemeltetnek már sikeresen.

Az innovatív technológiákkal "támadó" insurtech-cégek inkább lehetőséget jelentenek a biztosítóknak, mint veszélyt, ahhoz viszont, hogy a nagyobb biztosítók is versenyképesek maradjanak, a felügyelet rugalmassága is szükséges. A blockchain-technológia körül egyelőre számos megoldatlan probléma van viszont: nagyon magas például az Ethereum-fejlesztők fizetése, az okosszerződések pedig könnyen válhatnak hackertámadások áldozatává - hangzott el mindez a Portfolio Biztosítás 2018 konferenciáján.

Elsősorban díjbevétel-növeléssel, és nem költségcsökkentéssel érdemes most már az MNB által elvárt szintre javítaniuk költséghatékonyságukat a biztosítóknak - értettek egyet a biztosítóvezéri panelbeszélgetés résztvevői mai Biztosítás 2018 konferenciánkon. A közönségszavazás és a biztosítóvezérek szerint sem elvesztegetett a 2007 óta eltelt évtized annak ellenére, hogy csak most érte el ismét a piac az akkori díjbevételcsúcsot.

Folytatódik a kötvényhozam-emelkedés, ami a biztosítóknak kifejezetten jó hír, hiszen a garantált termékeik hozamait és a bevételeiket is javítja - véli Vágó Attila, a Concorde Értékpapír vezető elemzője. A szakember a világgazdaság jelenlegi anomáliáiról is beszélt a Portfoio Biztosítás 2018 konferenciáján és arról is, mikor várható a következő komolyabb részvénypiaci visszaesés.

