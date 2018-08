Biztosítási kalkulátort akar létrehozni az Amazon

Három nagy biztosító vezetője is megerősítette az értesülést, arról viszont egyelőre még nem számoltak be, hogy pontosan milyen típusú termékeket lehetne összehasonlítani.Az Amazon jelenleg arról egyeztet, hogy egyáltalán hozzájárulnának-e a biztosítók ahhoz, hogy a termékeik egy ilyen oldalra felkerüljenek, de emellett más témák is szóba kerültek a tárgyalások alatt.Az Amazon közben egyébként a bankokkal is tárgyal egy folyószámlaszerű szolgáltatás elindításáról; egyértelmű, hogy az e-kereskedelmi óriásvállalat nyit a pénzügyi szolgáltatások felé, sokak szerint azzal a céllal, hogy ő maga is teljes körű bankká váljon: