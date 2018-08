Biztosítási ügyfelek milliói szívhatják meg a Brexitet

A brit üzleti napilap szerint a biztosítók többsége úgy nyilatkozott, képesek lesznek kifizetni a biztosítási károkat akkor is, ha megegyezés nélkül történik meg a Brexit.Sok esetben azonban drága és hosszadalmas (akár 1 millió fontos díj és 18 hónap) is lehet a kárrendezés. Az Admiral, az AIG, a Hiscox és az RSA biztosítók a Part VII transfer elnevezésű megoldást alkalmaznák ugyanis, ami azt jelenti, hogy egy új vagy meglévő európai leánycégen keresztül intéznék a kárkifizetés a kontinensen működő ügyfeleikkel.Más biztosítók viszont a societas Europeae (SE) cégformát választanák, amellyel egyszerűbbé válhatnak a transzferek és az összeolvadások más EU-ban székelő cégekkel. Ilyen megoldásban gondolkodik a Chubb, a Liberty Specialty Markets és a Japán Mitsui Sumitomo brit érdekeltsége is.Korábban biztosítási szervezetek figyelmeztettek, hogy ügyfelek milliói számára okozhat egy no deal-Brexit jelentős kellemetlenséget.