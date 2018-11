CIG Pannónia: még a végén meglesz a 2 milliárdos nyereség

A biztosító teljes díjbevétele 5,580 milliárd forint volt három hónap alatt, ami 6,8%-os csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest, ugyanakkor ennek a visszaesésnek a hátterében közel felerészben az egyszeri életbiztosítási díjak visszaesése áll, amit pedig jórészt az okoz, hogy az új számviteli szabályok szerint ezen termékek egy része most már befektetési szerződésnek minősül.Egy év alatt a befektetéshez kötött (unit-linked) életbiztosítások díjbevétele 10%-kal csökkent a CIG Pannóniánál, amit csak részben magyarázhat az egyszeri díjbevételek említett okból történt visszaesésével. A hagyományos életbiztosítások díjbevétele viszont csaknem 8%-kal emelkedett, ami arra enged következtetni, hogy zajlik az életbiztosítási termékportfólió diverzifikációja. Az egészségbiztosítások pedig a piaci trendeknek megfelelően kétszámjegyű, 20%-os növekedést mutatnak 2017 harmadik negyedévéhez képest.

A díjbevétel visszaesését a portfóliótisztítás folytatódása is okozza: júniusban például a lakossági casco ügyfélállományt szüntette meg a biztosító, és értékesítette vagy kifuttatta az elmúlt két évben több, az MKB biztosítóktól örökölt portfólióját, termékét is. A számok alapján inkább csak sejtjük, hogy ezen hatások nélkül a biztosító "saját jogon" termelt díjbevétele emelkedett a harmadik negyedévben is. A portfóliótisztítás hatásával együtt azonban a nem-életbiztosítási díjbevételek több mint 6%-kal voltak alacsonyabbak, mint egy évvel korábban.Bár portfóliótisztítás elvileg kevésbé jellemző az életbiztosítási üzletágra, az előző negyedévekhez hasonlóan ezúttal is csökkent a korábbi szerződések megújításából származó díjbevétel, ezen 2,6 milliárd forint díjbevételt realizált a biztosító. Több folyt be viszont új szerződésből, mint egy évvel korábban: 510 millió forint díjbevétele keletkezett az új szerzéseken a társaságnak, miközben az említett okból az egyszeri / eseti díjak feleződtek.

Eltolódott az életbiztosítási értékesítés a befektetéshez kötött egyedi biztosítások felől a hagyományos és csoportos biztosítások felé, hogy azonban ez utóbbiakból mennyi unit-linked (csak éppen csoportos) biztosítás, az nem derül ki a gyorsjelentésből. Az értékesítési teljesítmény (az új szerzések állománydíja) az egy évvel korábbihoz képest nem látványosan, 5%-kal emelkedett.

Az MKB biztosítók beolvasztásához kapcsolódó tételek miatt egy évvel ezelőtt 216 millió forintos adózás utáni veszteséget szenvedett el a csoport, ezért inkább egy idei elemzői várakozáshoz érdemes hasonlítani a negyedéves eredményt: a Concorde várakozása szerint idén 2,05 milliárd forint lehet a társaság adózás utáni eredménye, mégpedig a vártnál jobb nem-életbiztosítási kárhányad és a vagyonkezelés jó teljesítménye miatt. Eddig ebből 1,561 milliárd forintot teljesített a biztosító.Az eredményjavuláshoz hozzájárult, hogy az integrációs költségek (MKB biztosítók beolvasztása miatt) nyilvánvalóan egyre kevésbé terhelik a ráfordítási oldalt, így a működési költségekből viszonylag nagyot, 13%-ot tudott lefaragni egy év alatt menedzsment.Az alábbi táblázatban látható az egyéb átfogó jövedelem kategória is, ami a legalsó sort negatívba viszi át: itt kerül elszámolásra a biztosító tulajdonába került Konzum-részvények, illetve állampapírok átértékelődése, ami ebben a negyedévben negatív volt.

Összességében a CIG Pannónia most közzétett számai beleillenek az elmúlt negyedévek trendjébe. A Konzum korábbi tőkeemelése miatt azonban jól láthatóan kihasználatlan erőforrások rejlenek a társaságban: Szolvencia II szerinti tőkemegfelelése szeptember 30-án igen magas, 349 % volt, a saját tőke az egy évvel korábbi 8,357 milliárd forinttal szemben most 16,803 milliárd forint. További akvizíciókra és erőteljes organikus növekedésre (pl. új banki értékesítési csatornák megjelenésével) is lehetőséget adhat ez a kényelmes tőkehelyzet, várhatunk ezzel kapcsolatos jelzéseket még a következő egy évben a társaságtól. Ha történik ilyen, ez adhat majd talán igazi lendületet a 2018 során inkább oldalazást mutató árfolyamnak.