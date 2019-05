Csurran-cseppen a CIG Pannóniának az új bizniszekből

a biztosítócsoport teljes díjbevétele lényegében stagnált az egy évvel korábbihoz képest, így 6,278 milliárd forintra rúgott az első negyedévben,

a nem-életbiztosítási szegmens díjbevétele a tavalyi erőteljes (az MKB biztosítók megvásárlása utáni) portfóliótisztítás ellenére 10%-kal magasabb az egy évvel korábbinál (2,7 milliárd forinthoz közelít),

az életbiztosítások díjbevétele viszont 6%-kal csökkent, ami a korábban értékesített állományok amortizációjának a folytatódására utal (ahogy Kádár Gabriella vezérigazgató a Portfolio-nak adott interjújában elmondta: "Ennek a jelentős méretű portfoliónak az állékonysága nem úgy alakult, ahogyan terveztük, emiatt díjbevételünk növelése nagyobb kihívás számunka, és több éves a lecsengése.")

Elemzői várakozás ezúttal sem érkezett a biztosító idei első három hónapjáról, így elsősorban az egyévvel korábbihoz tudjuk hasonlítani a biztosítócsoport teljesítményét. Az éves összehasonlítást kissé nehezíti, hogy a csoport 2018 végén (ahogy megírtuk) a biztosítási szerződések besorolását illetően módosította számviteli politikáját, így például az egy évvel korábbi díjbevétel-adatokat felfelé módosították. (Ábráink még az eredetileg közzétett számokat mutatják, mivel a korrigált számokat a mai gyorsjelentésben nem tették közzé az újakhoz hasonló részletezettséggel.)A korrekció utáni számokból kiderült:

Ugyanakkor az értékesítés szempontjából nem lehet ok a panaszra, a dominánsabb életbiztosítási üzletágban például 55%-kal haladja meg az egy évvel korábbit az új szerzések mértéke, így elérte az 1,186 milliárd forintot három hónap alatt. Ahogy a gyorsjelentés megjegyzi, a társaság értékesítési csatornái tovább bővültek, a termékmix jelentős mértékben elmozdult a kockázati és hagyományos termékek irányába, ideértve a csoportos biztosítások fellendülését is. A Magyar Közút és egyes takarékszövetkezetek csoportos szerződései, valamint a Nemzeti Közművekkel értékesített csoportos szerződések is megjelentek a számokban. Az alábbi ábrán jól látható, hogy az (egyéni) unit-linked, vagyis befektetéshez kötött szerződések új értékesítése nagyjából stagnált, a növekedést a hagyományos és a csoportos biztosítások hozták.

Az életbiztosítási díjbevételek visszaesését magyarázza, hogy a megújítási díjak 3%-kal csökkentek, az eseti/egyszeri díjbevételek is az egy évvel korábbinál 17%-kal kevesebbet, 818 millió forintot értek el. A 3,6 milliárd forintos életbiztosítási díjbevételek 23%-át adják az eseti/egyszeri díjbevételek.Az újonnan eladott életbiztosítási szerződésekből a saját hálózat 14 százalékot hozott, a független brókeri csatorna 25 százalékkal, a banki csatorna (főleg MKB) 18 százalékkal vette ki a részét. Az újonnan alapított közvetítő leányvállalat 4 százalékot értékesített, míg az egyéb üzletfejlesztés (lásd a csoportos szerződéseket) részaránya az új értékesítésben 39 százalék.

a biztosítócsoport működési költsége 2,274 milliárd forint volt az első negyedévben, ami 7%-kal magasabb az egy évvel korábbinál,

ebből a fizetett díj, jutalék és egyéb szerzési költségek 1,615 milliárd forintra rúgtak,

a szerzési költségek növekedtek az új szerzések 55%-os emelkedése következtében, az egyéb működési költségek emelkedése bér- és informatikai jellegű költségek növekedésének az eredménye.

Összességében nem okozott nagy meglepetést számunkra a CIG Pannónia gyorsjelentése. Az életbiztosítási állomány folytatódó zsugorodása negatív, az új értékesítési lehetőségek megjelenése pozitív fejlemény a biztosítónál, a nyereség csökkenése pedig inkább semleges jelenség, lévén, hogy részben nem fundamentális tényezők eredménye, részben pedig az értékesítés növekedéséhez kapcsolódik.

Ami a költségeket illeti,Az adózás előtti eredmény összességében 577 millió forint lett az első negyedévben, ami az egy évvel korábbinál 107 millió forinttal alacsonyabb. Ebből a csökkenésből 71 millió forintot magyaráz a részvényopciós programból származó kötelezettségek átértékelési különbözete a CIG-részvények árfolyammozgásainak következtében, 15 millió forint a Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt. indulását követő első negyedéves veszteség, az MKB-Pannónia Alapkezelőből a csoportra jutó nyereség pedig 17 millió forinttal lett kevesebb, mint 2018 első negyedévében.