Egész Európát lekörözte két héttel ezelőtt a magyar biztosítási piac

Alig vezették be a biztosítók a Szolvencia II-t, máris egy új szabályozásra, az IFRS 17 szabványra készülhetnek, amelyet 3 év múlva kell bevezetni. Három szempontból (eredmény, szabadság, hatás) elemezte a szabvány lényegét előadásában, a PwC vezető menedzsere. A Szolvencia II.-höz hasonló problémákra ad választ a szabvány, ugyanakkor újat hoz mindegyikben, leginkább a nyereség elszámolásában (a biztosítók jelenérték számolásában megjelenő jövőbeni profitot például a társaságnak meg kell szolgálnia, és ezt nem teheti be a tőkébe, hanem kötelezettségként kell nyilvántartania). Nagy hatása lehet az új szabványnak az adózásra, az osztalékra és a terméktervezésre is, sőt új üzleti mérőszámokat hív majd életre, így alapjaiban befolyásolhatja a szektor befektetőinek szemléletét.Két hete, február 23. óta egy új EU-s direktíva, az IDD mentén élik az életüket a magyar biztosítási piac szereplői. Időközben az uniós jogalkotás megcsúszott: az Európai Parlament március 1-jén szavazta csak meg a halasztására tett előterjesztést, miszerint az irányelv implementációját július 1-jére, alkalmazási határidejét október 1-jére tették át - ismertettea Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) elnöke, Sebestyén László képviseletében. A felmerült jogbizonytalanságot egy "retroaktív" klauzulával próbálták megszüntetni uniós szinten, miközben a Bit. tavaly megszavazott módosítása révén Magyarország már alkalmazza az új szabályokat. Többek között új értékesítői típust hozott létre a szabályozás, a kiegészítő biztosításközvetítőt (amit Botos Csaba pozitív változásként értékelt); és különválasztja a tanácsadással és a tanácsadás nélkül történő, gyakorlati szinten egyelőre nem mindenben tisztázott értékesítést. Az IDD az értékesítésben évi 15 órányi kötelező többletképzést is bevezetett a biztosításközvetítőknek. A közvetítői javadalmazásról is rendelkezik az IDD úgy, hogy a díjazás módja ne vezessen érdekkonfliktushoz.2018. május 25-étől az EU adatvédelmi rendeletének, a GDPR-nak is meg kell felelniük a hazai biztosítóknak, sok más céghez hasonlóan. Az adatvédelmet az alkotmány mellett az Infotörvény és biztosítók esetében Bit. szabályozza, ez egészül ki májustól a GDPR új szabályaival - emlékeztetett előadásábanügyvéd. A szabályozás elsősorban a nagy, pl. nyilvántartási célú adatrendszereket érinti. Kibővült a különlegesnek minősülő adatok köre, a biztosítókat elsősorban ezek közül az egészségügyi adatok kezelése érinti. A biztosítók és közvetítők számára továbbra is elsődleges az érintett hozzájárulása az adatok kezeléséhez ott, ahol a szabályok megkövetelik. Már az adatgyűjtés kezdetekor pontosan meg kell határozni az adatkezelés jogalapját, az ettől való eltérés lehetséges, de bizonyítani kell hozzá, hogy az eredeti és az új jogalap között szoros kapcsolat áll fenn. A direkt marketing az adatkezelő oldalán jogos érdeknek minősül. Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrétnak, megfelelő tájékoztatáson alapulónak és egyértelműnek kell lennie. Több Bit.-rendelkezés is módosításra szorulhat az előadó szerint, a Bit. alapján például megengedett ugyan a biztosítók számára az adatok kiszervezése a közvetítők számára, a biztosításközvetítők számára azonban nem. Ezzel szemben a GDPR utóbbit is lehetővé teszi jogos érdekre hivatkozva.(MABISZ) nem az egyes szabályoknak való megfelelés, hanem ezek egyidejűsége és a részletszabályok hiánya, késői időzítése miatt lát nagy kihívást a piac szereplői előtt. Szerinte az EU-s döntéshozók kevés tekintettel vannak a kezdeti alkalmazhatóságra, és a fordításokkal is sok baj van. A közvetítők számára az IDD és a GDPR hasonlóan nagy kihívást jelent - mondta(FBAMSZ), ugyanakkor meglehetősen optimista hangot ütött meg a biztosításközvetítők alkalmazkodóképességével kapcsolatban.