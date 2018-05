Egy jó hírünk is van az autósoknak: megállt a kötelező drágulása

Az összes kgfb-kötésnek idén immár közel háromnegyedét teszik ki az évközi szerződések, melyek 73 százalékán jelenleg öt biztosító: a K&H, az Union, az Aegon, az Uniqa és a Köbe osztozik. Közülük a K&H és az Union az év végi kampányban is az élen szerepelt, míg a másik három biztosító láthatóan főként az autósok közel háromnegyedét érintő évközi időszakra koncentrál.Immár évek óta tart a díjkorrekció a kötelező biztosítások piacán, ahol a növekvő gépjárműforgalom miatt a biztosítóknak egyre több baleseti kárt kell rendezniük. Ezen belül is különösen a személyi sérülésekhez kapcsolódó kártérítések átlagos összege ugrott meg az elmúlt időszakban - hívta fel a figyelmet Sebestyén László, a Netrisk.hu vezérigazgatója.

Egyelőre azonban a hazai kgfb-díjak még a régiós országokkal való összehasonlításban is változatlanul a legolcsóbbak között szerepelnek, ami többek között a hazai díj-összehasonlító oldalakon zajló erős biztosítói versenynek köszönhető.Az évközi időszakban az ügyfelek alapvetően két okból kötnek kgfb-szerződést:vagy a jármű tulajdonjogának megszerzésekor (ezt nevezik azonnali kötésnek), vagya már meglévő szerződés évfordulóját megelőzően elvégzett díjszámítás nyomán, (ezt nevezik halasztott, vagy évfordulós kötésnek).Míg az összes szerződés 61 százalékát kitevő azonnali kötések átlagosan 43 300 forinton születtek, az évfordulós kötések esetében átlagosan 29 200 forintért szerződtek az autósok. Az idei év első három hónapjában a portálon keresztül kezdeményezett összes kgfb-szerződés 39 százaléka évfordulós váltás volt.Vélhetően az éves díjak emelkedése is szerepet játszhat abban, hogy a tavalyi 22 helyett idén 33 százaléknyian választották a negyedéves díjfizetési gyakoriságot. Az egyösszegű befizetésre ugyanakkor továbbra is kedvezmény jár, nem csoda tehát, hogy az év közben szerződők 60 százaléka emellett a fizetési gyakoriság mellett dönt (a maradék 7 százalék két részletben fizet).Bár korábban a befizetés első számú igazolása volt a sárga csekk feladóvevénye, mára az autósok többsége már elszokott ettől a fizetési módtól: az első negyedévben 45 százalékuk használta ezt a módot. 55 százaléknyian átutalnak, illetve bankkártyáról vagy inkasszóval rendezik a kötelező díját.