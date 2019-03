Egyre aggasztóbb a klímaváltozás, már a magyar biztosítók is tartanak tőle

A klíma folyamatosan változik és változni is fog, az eddigi legmagasabb hőmérsékletet 2016-ban mérték, számos szempontból azonban 2017 és 2018 volt a legpusztítóbb természeti jelenségekkel járó esztendő - ismertették a Portfolio konferenciáján a nemzetközi Swiss Re viszontbiztosító előadói, Marta Romejko és Christian Kreutzer. A gazdasági kár nem egyenlő a biztosítási kárral, előbbi bizonyos években akár többszöröse is az utóbbinak. Észak-Amerikában 1975 és 2017 között a nem biztosított földrengéskárok aránya 69,7% volt, a viharkároknál ugyanez 40,0%. Nyugat-Európában ugyanez 96% és 39% volt. Az egyik legnagyobb probléma, hogy az árvíznek kitett népesség nagy része nem biztosított a világon. A biztosítók számára nagy kihívás, hogy a klímaváltozással járó trendek nem lineárisak, a jelenségek és károk nagy volatilitással és aszimmetriával jelentkeznek. A Swiss Re számos kockázatkezelési, technológiai stb. megoldással rendelkezik, amelyekkel a biztosítókkal partnerségben kezelhetők.Hetesi Zsolt klímakutató szerint a tudományos álláspont alapján visszafordítani nem, mérsékelni azonban lehet a klímaváltozást. A mi éghajlatunkra az északi-sarki jégtakaró nagysága és vastagsága különösen nagy hatással van. A legkisebb méretet mindig augusztus-szeptember könyékén éri el a jégborítás, a hosszú távon megszokott nagyjából felét foglalta el 2012-ben, és azóta 3 olyan év volt, amikor ezt megközelítette. Magyarországot egyre jobban sújtja a hosszan tartó száraz időszakok beköszönte, a csapadék kiszorulása a vegetációs időszakból (tavasz elején és ősz végén esik egyre több eső), szélsőséges telek, nyári hőhullámok. Nehéz megmondani, hová jutunk 2050-re, mert az éghajlat komplex rendszer, és előrejelzése egyre bizonytalanabb. A klímaváltozás elleni egyik leghatásosabb fegyver az élelmiszer-termelés átalakítása lehetne, többek között a zöldségalapúbb étkezésre történő átállás révén.A klímaváltozást letagadni nem lehet, ugyanakkor a klímaváltozás a magyar nem-életbiztosítási piacot egyelőre nem nagyon érintette. A nagyobb természeti katasztrófák vagy elkerülték Magyarországot, vagy sikeres kormányzati beavatkozás kezelte az ország kárait - mondta Kaszab Attila (K&H Biztosító). Hétről hétre sötétebben látjuk a világot a klímaváltozás miatt, ehhez képest a magyar biztosítók még mindig csak tanulják a jelenséget, és nincs érdemi tapasztalatuk a kérdésről. A viszontbiztosítók globálisan játszanak, ha a globális eredmények rosszak, akkor a biztosítók által fedezett viszontbiztosítási díjak is nőni fognak, és a klímaváltozás a limitekre is hatással van.Busa Zoltán (CIG EMABIT) úgy látja, magyar statisztikák egyelőre nem alkalmasak egy tendencia nyomon követésére, a globális viszontbiztosítási adatok már annál inkább. A viszontbiztosítók szerencsére tőkebőséggel rendelkeznek, igazi "keményedést" azonban ebből a magyar biztosítók még nem tapasztalnak. Póczik András (FBAMSZ) a mezőgazdaság területéről elmondta: az agráriumban nem túl rózsás a kép, egyes madárállományok és a hasznos rovarok mintegy fele tűnt el, az állatok bizonyos komfortzónái megszűntek, hamarosan légkondicionált szarvasmarha-istállókra lehet szükség. Almássy Gabriella (Union) szerint a biztosítóknak fel kell készülniük a klímaváltozással kapcsolatos új technológiák biztosítására (ezek első elemei már megjelentek), és nem elhanyagolható szempont, hogy egy-egy biztosító a portfóliója mekkora részével vállal erre kockázatot - többek között az egészségbiztosításokra is meglesz a hatása.Nem a biztosítási szektor dolga, hogy magát a klímaváltozást kezelje, a biztosítható kockázatok valószínűleg zsugorodni fognak, a biztosítási értékek és összegek viszont emelkedhetnek, így a klímaváltozás összhatása nem feltétlenül lesz pozitív vagy negatív a biztosítási piacra - mondta Almássy Gabriella. Busa Zoltán szerint a viszontbiztosítók egy gazdasági érdektől fogva jót tesznek a világgal, erőteljesen elemezve a jelenséget. Kaszab Attila szerint a biztosítók balanszírozó hatással vannak a gazdaságra, ez a jövőben csökkenhet, visszaeshetnek az általuk vállalt kockázatok, és Magyarország kellemes helyzete nem lesz sokáig tartható.