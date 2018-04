Elárulták a biztosítók, mi a kedvenc befektetésük, és mitől félnek a legjobban

Az elmúlt években a biztosítók is kockázatosabb befektetési lehetőségek után kutattak, miután az alacsony hozamkörnyezet eléggé behatárolta az államkötvényekkel szerezhető hozamlehetőségeket. A Goldman Sachs Asset Management felmérése alapján a biztosítók leginkább a magántőke befektetéseket keresték hozamszerzés céljából, de népszerű befektetési lehetőségként tekintenek az infrastrukturális adósságra és a kereskedelmi jelzáloghitelekre is.A felmérés szerint a magántőke befektetések növekvő népszerűségének oka, hogy az elmúlt évek befektetései most kezdenek pénzt hozni, ezt a magántőkealapok pedig szétosztják a befektetők között, ráadásul ezek a befektetések hosszú távon jobb teljesítményt is tudnak felmutatni, mint a részvények.A megkérdezett biztosítóvezérek, akik a globális biztosítási piaci vagyon mintegy harmadáért felelnek, az egyik kérdésre válaszolva elmondták, szerintük idén a legnagyobb makrogazdasági kockázatot az USA gazdaságának lassulása vagy recessziója jelentené, miközben tavaly még a politikai kockázatokkal kapcsolatban voltak a legnagyobb félelmek.A Goldman felmérésének másik megállapítása, hogy a megkérdezett biztosítók most inkább a kockázatok leépítésére törekszenek, mintsem azok növelésére, amire a felmérés hétéves történetében eddig nem volt példa.