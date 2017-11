Ez a három biztosító tarol idén a magyar autósoknál

Öt nap maradt hátra a péntek éjféli határidőig a meglévő kgfb-szerződés felmondására azok számára, akiknek január 1-jén van az évfordulójuk.A Netrisk.hu várakozásai szerint az érintett autósok jelentős része idén is az utolsó napokra hagyja annak eldöntését, elfogadja-e biztosítójának jelenlegi ajánlatát a következő egy éves időszakra vagy inkább szerződést vált. Szerintük 30-40 ezer kgfb-szerződés felmondására kerülhet még sor. Az alkuszcég közleménye szerint 30 000 megrendelés összegzése alapján megállapítható, hogy továbbra is három biztosító, a K&H, az Allianz és az Union köti az év végi évfordulós szerződések közel kétharmadát, és az eddig megrendelt szerződések baleseti adóval növelt átlagos díja 21.800 forint körül alakult.A szabályok szerint december 1-jén kell megérkezniük az illetékes biztosítóhoz a felmondásoknak, ezért már az összehasonlító portálok is csak korlátozásokkal fogadnak be megbízásokat (a Netrisk.hu például péntek 12 óráig), amennyiben az ügyletre van érvényes alkuszi megbízás. Új szerződés megkötésére december 31-ig van lehetőség. Az új szerződés első díjrészletét pedig legkésőbb március 1-jéig kell rendezni, ellenkező esetben azt a biztosítóknak a törvény rendelkezése szerint törölniük kell.