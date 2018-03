Húsvét napján egyesül három magyar biztosító

Az MNB engedélyét követően a Cégbíróság 2018. március 31-i hatállyal bejegyezte a három magyar VIG biztosító egyesülését. Míg az Erste és a Vienna Life a személybiztosítási területen működik, az Union Biztosító az élet- mellett a nem-életbiztosítások szegmensében is jelentős piaci jelenléttel bír. Az egyesüléshez kapcsolódóan egyik biztosító ügyfeleinek sincsen tennivalója, a meglévő biztosítási szerződések változatlan feltételekkel hatályban maradnak.A 2017. év végi előzetes adatok alapján a három biztosító összesített díjbevétele tavaly meghaladta a 76 milliárd forintot, ebből 31,1 milliárd forint a nem-élet-, míg 45,3 milliárd az életbiztosításokból befolyó összeg. Az új Union Biztosító ezzel várhatóan a teljes magyar biztosítási piac hatodik, míg az életbiztosítási szegmens ötödik legnagyobb szereplője lesz.Az egyesülésre vonatkozó döntés a VIG azon stratégiai irányába illeszkedik, amely (Horvátország, Lengyelország és Szerbia mellett) Magyarországot is azon piacok közé sorolja, ahol a cégcsoport középtávon legalább 10 százalékos részesedést kíván elérni - közölte a társaság.Lehel Gábor, az Union Biztosító elnök-vezérigazgatója szerint az Union név egyesülést is jelent, így az új biztosító egy vállalatban egyesíti a három társaság legfőbb értékeit, legjobb termékeit és szolgáltatásait a teljes körű ügyfélkiszolgálás érdekében.