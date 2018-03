Jó hír az autósoknak: már évi 2-3 ezer forintból megúszható a kátyúkár

Tekintettel arra, hogy a kátyúk még hosszú hónapokig megkeserítik az autósok életét, továbbra sem késő kátyúkár-biztosítást kötni. Egy kátyúbiztosítás már évi 2-3 ezer forintért elérhető, jellemzően kgfb vagy casco mellé kötik kiegészítő biztosításként, de önállóan is elérhetők egyes biztosítóknál.

Az elmúlt két hét időjárása tovább rontotta közútjaink minőségét: országszerte immár sok tízezernyi kátyút kell az autósoknak kerülgetniük. Ha pedig ez nem sikerül, egy-egy kátyú által okozott kár javításának akár százezres költségvonzata is lehet.E károkat elvileg az illetékes útkezelők állják, az esetek mintegy felében azonban visszautasítják a kárigényeket. A- hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).A figyelmeztető jelzőtáblával kombinált sebességkorlátozással rendelkező útszakaszokon keletkezett kátyúkárt az útkezelő nem köteles megtéríteni - hívta fel a figyelmet Papp Lajos, a FBAMSZ Gépjárműszekciójának elnöke. A kártérítési igény további elutasításának indoka a nem megfelelően dokumentált káresemény szokott lenni.Megkötése casco biztosítás birtokában is indokolt, mivel a casco csak jelentősebb károsodás esetén releváns: a kátyúkárok átlagos költsége 30-35 ezer forint, a futómű sérülése esetén ez az összeg felmehet 100 ezer forint fölé, ez azonban még mindig összemérhető a casco esetében megkívánt minimális önrész nagyságával.Kátyúkár-biztosítás esetén. A biztosító kifizeti a kártérítést, majd utólag rendezi azt az illetékes közútkezelővel. További előny, hogy a tapasztalatok szerint ily módon magasabb a sikeres kárrendezések arány is. Egyes kátyúbiztosítások esetében például nem kizáró feltétel, ha a kár táblával jelzett szakaszon keletkezett. (Erről mindenképpen célszerű a megkötés előtt tájékozódni.)