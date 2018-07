Jönnek a ponthatárok - Miből fizetik a szülők a továbbtanulást?

Családok tízezrei kezdhetik meg a felkészülést az új tanévre, miután július 25-én hivatalosan kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Az egyetemi, főiskolai tanulmányok megkezdése ugyanakkor jókora költségekkel is jár, hiszen az albérleti vagy kollégiumi díjak, önköltséges képzés esetén a tandíj, továbbá esetlegesen a tankönyvek ára is megterhelheti a családi kasszát.A NN Biztosító közelmúltban készült, reprezentatív kutatásából az derült ki, hogy a magyar szülők mindössze 37%-a tervezi azt, hogy gyermeke továbbtanulását megtakarításából fogja finanszírozni. A többség, 61% úgy gondolja, hogy a majdani havi fizetésből fogja támogatni gyermekét, 28% pedig azzal számol, hogy a havi fizetés mellett más forrást nem is fog erre a célra fordítani. A szülők 24%-a úgy gondolja, hogy a gyermek ösztöndíja elég lesz arra, hogy finanszírozni tudja a továbbtanulás költségeit. Minden ötödik szülő úgy véli, a gyermek a tanulás mellett is dolgozni fog majd, míg 13% diákhitelt vagy egyéb hitelt tervez igénybe venni a továbbtanulás finanszírozása céljából.A szülők 73 százaléka fontosnak érzi, hogy gyermeke továbbtanuljon, és 81 százalék tulajdonít kiemelt jelentőséget annak, hogy a gyermek minél hamarabb önálló legyen. Ennek ellenére mindössze a családok felének van olyan megtakarítása, amellyel kifejezetten a gyermeket szeretné támogatni.