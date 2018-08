Kitaláltak egy teljesen újfajta biztosítót, milliárdok repültek rá egy pillanat alatt

Nem egy "sima" biztosító

a húzótermékük egy árubiztosítás, amely online boltokat biztosít arra az esetre, ha a vevő többféle terméket rendel (hogy például fel tudja próbálni), majd visszaküldi azokat, amelyek nem jók és a boltnak kell fedeznie a szállítás költségeit,

egy olyan biztosítás, amely akkor fizet, ha valaki rendel egy terméket és az megsérül szállítás közben,

egy biztosítás arra az esetre, ha 37 fok fölé megy a hőmérséklet, hogy a biztosított fedezni tudja a klímaváltozással járó többletkiadásokat,

egy "huligánbiztosítás", ami a 2014-es foci világbajnokságra készült és akkor fizetett, ha valaki verekedésbe keveredett az ellendrukkerekkel és megsérült,

egy "bulibiztosítás," ami akkor fizet, ha a biztosított bizonyos eseményeken (pl. nemzeti ünnepek, focimeccsek) túl sokat iszik és alkoholmérgezést szenved a biztosított,

van olyan okostelefon-biztosításuk is, amely automatikusan fizet, ha azt érzékeli, hogy a telefon képernyője betört,

illetve olyan termékük is van, amely akkor fizet automatikusan, ha a biztosított repülőgépe késik,

de nyújtanak biztosítást arra az esetre is, ha valaki elkéri a biztosított biciklijét és ellopja vagy összetöri,

biztosítanak autók mellett drónokat is,

és dolgoznak például egy blockchain-alapú baromfi nyilvántartási rendszeren is, amely arcfelismerési technológiát és nyomkövetőket használna ahhoz, hogy csirkék útját kövesse a tojástól a tálalásig, sőt, ezt a technológiát a gyémántkereskedelemben már használják is.

A ZhongAn formabontó, a biztosítási szektorban szokatlan megoldások sokaságával állt elő 2011-es alapítása óta. Kapásbólértékesíti. A forgalom oroszlánrészét olyan óriáscégek hozzák be, mint az Alibaba e-kereskedelmi titán, az Ant Financial fintechóriás, a Tencent netes konglomerátum és a Ctrip online utazási iroda. A potenciális ügyfél, ha például rendel valamint az Ali Expressről, egy kattintással dönthet úgy, hogy biztosítást köt rá a ZhongAnon keresztül, de köthet az eladó is, ha attól fél, hogy az ügyfél visszaküldi a terméket. A Tencent és az Alibaba - két egymással öldöklő versenyben lévő cég - egyébként mindketten tulajdonrésszel rendelkeznek a ZhongAnban.A biztosítónak több mint 200 terméktípusa van, a hagyományos kockázati életbiztosítások, balesetbiztosítások és egészségbiztosítások közt olyan sajátos termékek is megtalálhatók, mint:

Több milliárd szerződést szórtak el

Az ügyfeleknek ez látszólag tetszik: 2016-ban egy kliens átlagosan 10,3 biztosítást kötött a ZhongAnnál. Tavaly összesen 5,3 milliárd biztosítási szerződést értékesítettek.

Szívhatják a fogukat a befektetők

A ZhongAn egyes termékei annyira "sajátosak" voltak, hogy a kínai, sőt, egy alkalommal 500 millió jüant vissza kellett fizetniük ügyfeleiknek. Igaz, a kínai felügyelet általában először megvárja, hogy egy termék a piacra kerüljön, figyelik egy ideig, aztán döntenek róla, hogy milyen szabályozást érvényesítsenek rá vonatkozóan. Mindez pedig megnehezíti az olyan innováció-centrikus cégek működését, mint a ZhongAn.A ZhongAn biztosításai rendkívül olcsók: a szolgáltató. Egy visszavételi biztosítás például 0,02-0,5 dollárba kerül csak termékenként, míg egy átlagos "huligánbiztosítás" díja mindössze 0,45 dollár volt.Fontos a cégnél a big datán alapuló személyre szabottság is: rengeteg adatot kérnek be és használnak fel az ügyfelektől, például böngészési előzményeiket, online vásárlási szokásaikat, költési szokásaikat ahhoz, hogy össze tudják állítani egyes termékeiket. Így a biztosító is jobban be tudja árazni termékeit és fel tudja mérni, mekkora kockázatot jelent egy-egy ügyfél.A cég ügyfeleinek 60%-át egyébként 25-30 évesek adják, ami azért is érdekes, mert ezt a korosztályt hagyományosan nagyon nehezen tudják megszólítani a biztosítók nyugaton.A ZhongAn tavaly 5,6 milliárd jüannyi, vagyis 943 millió dollárnyi árbevételre tett szert, ami 63%-os növekedést jelent a 2016-os értékhez képest, előtte 36%-os, előtte pedig 207%-os növekedést ért el a vállalat.

Profitabilitás tekintetében viszont nem áll túl rózsásan a vállalat: a ZhongAn három épphogy nyereséges év után tavaly masszív, közelel.

A rossz számokat Deng Ruimin, a biztosító pénzügyi igazgatója azzal magyarázta, hogy rengeteget költöttek terjeszkedésre, veszítettek a jüan volatilitásán és jelentős volumenű biztosítási díjuk van, melyet még nem szedtek be.Igaz, a legtöbb startup évekig csak égeti a pénzt, miután megalapították, a profitabilitásra általában sokáig kell várni, mivel az expanzió, innováció és reklám rengeteg pénzt emészt fel.Mindenesetre a befektetők sincsenek hasra esve a ZhongAn számaitól. A biztosítót tavaly szeptemberben bevezették a hongkongi tőzsdére - a kezdeti lelkesedés után hatalmasat esett a vállalatkibocsátáshoz képest (63,45 hongkongi dolláron bocsájtották ki a papírokat, egy hónapon belül 93,7 dollárig elment, most 34,7 dollár az árfolyam). A cég most 50,72 milliárd hongkongi dollárt, azaz 6,46 milliárd amerikai dollárt ér.

a biztosító által alkalmazott megoldásokat nyugati cégek is le tudják másolni:

a minimális értékesítési jutalékkal, tömegesen, online eladott termékek helyett nyugaton még mindig a személyes értékesítéssel, magasabb jutalékokkal megpakolt biztosítások dominálják a piacot, a ZhongAn modellje viszont például szolgálhat arra, hogy kell az online értékesítést jól csinálni,

a nyugati biztosítók (kivéve az olyan startupok, mint a Lemonade) jellemzően nehezen tudják megszólítani a fiatalokat, akik általában kevésbé értékes vagyontárgyakkal, jobb egészségi állapottal rendelkeznek, mint az idősebbek, az olyan termékek, mint a telefonbiztosítás vagy a bulibiztosítás viszont kiváló lehetőséget teremtenek erre,

az ügynökökön vagy bankokon felül, mint értékesítési csatornák, teljesen új platformot kínálnak az e-kereskedelmi vállalatok, esetleg a közösségi médiafelületek. Talán magánál a ZhongAnnál is érdekesebb sztori lehet, ha

Hogy meddig eshet még a ZhongAn árfolyama, egyelőre kérdéses, az Egyesült Államok és Kína közt dúló kereskedelmi háború miatt gyakorlatilag kivétel nélkül szenvednek a kínai és hongkongi tőzsdéken kereskedett részvények, így amíg ezen a téren nem születik megegyezés, vélhetően a biztosító részvényeit tekintve sem várható felpattanás. Az innováció viszont addig sem áll le, a ZhongAn alkalmazottainak 52%-a technológiai fejlesztésekkel foglalkozik, elsősorban mesterséges intelligencián, blockchainen és digitális megoldásokon dolgoznak, így bármikor előpattanhat egy olyan "csodatermék," ami végre felpörgeti kicsit a cég részvényeinek dinamikáját.