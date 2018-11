Látványos fordulat nyugdíjügyben: sokan várták már a pénztárak feltámadását

Csökken az önkéntes pénztárak tagjainak száma

Az MNB legfrissebb adatai szerint. A harmadik negyedévben 7500 új taggal bővült a szektor, de ez sem volt elég a kilépők és a nyugdíjba lépők számának ellensúlyozására.

Az idei harmadik negyedévben közel 27 milliárd forintnyi tagdíjbevétel érkezett az önkéntes kasszákhoz, ebből több mint 20 milliárdot az egyéni tagok fizettek be, amijelent, ami meghaladja az előző negyedévi 83%-ot, de még az elmúlt év azonos időszaki egyéni hozzájárulását is. Az MNB statisztikáiból kiderül az is, hogy idén eddig összesen közel 11 milliárd forintot kaptak vissza a pénztártagok SZJA-visszatérítés keretében az államtól, már most többet, mint a tavalyi egész éves 9,7 milliárdos visszatérítés.

Kicsit magukhoz tértek a befektetések

Mindkét pénztártípusra igaz ugyanakkor, hogy az év első kilenc hónapjában az összesített hozam még 1% feletti mínuszban van.

Az első két negyedév gyenge teljesítménye utántudtak elkönyvelni a pénztárak, ami vagyonarányosan. A magánkasszák még ennél is jobban teljesítettek (lásd alább).

Úgy tűnik, segített a hozamtermelésben, hogy a bankszámla és a készpénz befektetéseken belüli aránya csökkent, míg a befektetési jegyeké nőtt.

A magánkasszák még jobban teljesítettek

Negyedévről negyedévre csökken a magán-nyugdíjpénztári tagok száma,, ami pár száz fős csökkenés a június végi számokhoz képest. Mindeközben az állami nyugdíjrendszerbe való visszalépés miatti kiutalás összege a harmadik negyedévben 753 millió forint körül alakult.

Az önkéntes pénztárakhoz hasonlóan a magánnyugdíjpénztárak befektetési tevékenysége is pluszban zárta a negyedévet, a több mint 3,5 milliárd forintnyi befektetési nyereséggel

Ennek oka nagy valószínűséggel az, hogy a magán-nyugdíjpénztári portfólión belül a részvények sokkal nagyobb arányt képviselnek. Igaz, a harmadik negyedévben a kötvénybefektetések aránya jelentősen emelkedett a magánkasszák befektetései között.