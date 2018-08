Magyar nyugdíjpénzek milliárdjai égtek el pár hónap alatt

Kevesebb tag az önkéntes kasszákban

Az MNB legfrissebb adatai szerint. A második negyedévben közel tízezer új taggal bővült a szektor, de ez sem volt elég a kilépők és a nyugdíjba lépők számának ellensúlyozására.

Az idei második negyedévben több mint 36 milliárd forintnyi tagdíjbevétel érkezett az önkéntes kasszákhoz, ebből több mint 20 milliárdot az egyéni tagok fizettek be, ami 56%-os hozzájárulási arányt jelent, ami jóval elmarad az előző negyedévi 86%-tól, ugyanakkor a második negyedév az adatok alapján mindig alacsonyabb egyéni hozzájárulási arányt mutat. Az MNB statisztikáiból kiderül az is, hogy idén eddig összesen több mint 10 milliárd forintot kaptak vissza a pénztártagok SZJA-visszatérítés keretében az államtól, már most többet, mint a tavalyi egész éves 9,7 milliárdos visszatérítés.

Csökken a nyugdíjvagyon és a hozamok

Az első negyedév után az áprilistól júniusig tartó időszak sem kedvezett a nyugdíjvagyon gyarapításának. A második negyedéves adatok alapján

Úgy tűnik,a pénztárak a portfólión belül, de a kötvénybefektetések aránya is csökkent valamelyest.

A magán-nyugdíjpénztári tagok sem örülhetnek

Legutóbbi cikkünkben már írtunk arról, hogy az önkéntes- és magán-nyugdíjpénztári portfóliók idén eddig milyen hozamokat értek el tagjaiknak:Negyedévről negyedévre csökken a magán-nyugdíjpénztári tagok száma, június végén a tagok 56,3 ezer főt tettek ki, ami pár száz fős csökkenés a március végi számokhoz képest. Mindeközben az állami nyugdíjrendszerbe való visszalépés miatt kiutalás összege a második negyedévben meghaladta az 1,2 milliárd forintot.

Az önkéntes pénztárakhoz hasonlóan, a több mint 3 milliárd forintnyi befektetési veszteséggel a kezelt portfólió 246 milliárdra apadt, ami

Ennek oka nagy valószínűséggel az, hogy a magán-nyugdíjpénztári portfólión belül a részvények sokkal nagyobb arányt képviselnek. Emellett ott van az is, hogy éppen a második negyedévben volt egy nagyobb hozamemelkedés a magyar kötvénypiacon, ami a kötvénybefektetések árfolyamára szintén nem volt jó hatással.