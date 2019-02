Magyar szakember került egy pénzügyi világszervezet élére

A klímaváltozástól az elöregedés hatásaiig sok aktualitás terítéken lesz Biztosítás 2019 konferenciánkon, érdemes regisztrálni! ÁTTEKINTÉS

Az International Actuarial Associaton egy olyan nemzetközi szervezet, amelynek az egyes országok nemzeti aktuárius szövetségei a tagjai. Magyarországon ezt Magyar Aktuárius Társaságnak hívják, 200-250 magánszemély tagot számlál, ebből mintegy 80 minősített aktuáriusként dolgozik. Világméretekben mintegy 100 ezer minősített aktuáriust tartanak számon, ennél jóval több, aki a szakmát valamilyen szinten műveli. Az aktuárius alapvetően pénzügyi kockázatkezeléssel foglalkozó szakember, aki a bizonytalanságokat próbálja megragadni, kezelni, főleg kvantitatív módon. Hagyományosan biztosítási és nyugdíj területen aktívak az aktuáriusok, az utóbbi néhány évtizedben ez egyéb pénzügyi kockázatkezelési feladatokkal bővült. A matematika egyik alkalmazott ágáról beszélünk, eredményeit az üzleti életben, főleg a pénzügyi szektorban hasznosítják. Az aktuárius általában a biztonság "oldalán áll," a pénzügyileg megalapozott működést támogatja.A biztosítási szerződésekre vonatkozó nemzetközi számviteli szabvánnyal kapcsolatos feladatok jelentik a legnagyobb feladatot. Ezt 2017-ben fogadta el a Nemzetközi Számviteli Szabvány Bizottság (IASB), amely egy nem kormányzati szerv, és az általa kiadott szabványok zsinórmértékként szolgálnak pl. az EU-ban is: a tőzsdén jegyzett vállalkozások konszolidált beszámolóját az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási szabványok szerint (is) el kell készíteni. A biztosítási szerződésekre vonatkozó szabványt 2021-től, illetve a közelmúltbeli, hivatalosan még nem elfogadott halasztás szerint 2022-től kell alkalmazni IFRS 17 néven. A szabvány számos olyan problémát felvet, amelyek üzleti érdekeket is érintenek. Az aktuáriusi szakmát a technikai részletek megalapozottsága foglalkoztatja, mit kellene esetleg módosítani rajta, hogyan kell értelmezni és alkalmazni a szabványt ahhoz, hogy a belőle következő kimutatások és a beszámoló szakmailag megalapozott legyen. Az IAA ezzel kapcsolatban számos területen folytat munkát, jelentet meg anyagokat, küld észrevételeket a szabványalkotó testületnek.

A nemzetközi pénzügyi beszámolási szabványok fő célja, hogy a beszámolót készítő szervezetekről átlátható és egymással összehasonlítható képet kapjanak a külső megfigyelők, elsősorban a befektetők. A pénzügyi helyzetet a mérleg, a teljesítményt pedig az eredménykimutatás mutatja be, jelenleg ezeket a biztosítók esetében átláthatatlannak és összehasonlíthatatlannak tartják a befektetők, részben azért, mert ezek harmonizációja máig nem történt meg. Az egységesítéssel - többek között az életbiztosítások nagyon nehéz értékelése miatt - a nemzetközi szabványalkotó testületnek közel két évtizedig nem sikerült megbirkóznia, most azonban már a végső szakaszban vagyunk. A Szolvencia szabályozás elsősorban a biztosítók illetve a biztosítási piac biztonságáért felelős felügyelő hatóságok, Magyarországon az MNB, munkáját segíti.A biztosítási felügyeletek nemzetközi szövetsége, az IAIS jelenleg olyan projekteken dolgozik, amelyekhez a mi szervezetünk is tanácsokat ad. Megbeszéléseket folytatunk, részt veszünk egymás rendezvényein, és minden lehetséges módon segítjük a szervezet döntéseinek megalapozottságát, a közérdek szolgálatát. Kidolgozás alatt áll például egy szabvány, amely a nemzetközileg aktív biztosítócsoportok által teljesítendő tőkeszükségletek meghatározásának szabályozását tartalmazza, kiegészítve az egyes országok egyéni vállalatokra vonatkozó tőkeszükséglet-szabályait. Szervezetünk, az IAA új témaként elkezdett foglalkozni a klímaváltozás által gerjesztett kockázatok vizsgálatával, azoknak a biztosítókra, nyugdíjpénztárakra, bankokra gyakorolt hatásainak a vizsgálatával is. Ez a témakör sokakat foglalkoztat. Témáink között van a kiberbiztonság kérdése, a modern informatikai rendszerek kockázatai, ezek biztosítással való csökkentésének lehetőségei is. A mesterséges intelligencia és a nagy adatállományokra alapuló modern technológiák szakmai vizsgálata is fontos témánk. Munkánk során együttműködünk az OECD biztosítással és nyugdíjrendszerrel foglalkozó bizottságával is, amelyekbe a kormányzatok delegálnak képviselőket.Nehéz erre válaszolni, hiszen Magyarország egy kis piac, és a magyar biztosítók viszonylag szűk ügyfélkörrel rendelkeznek. Nem ismerek a klímaváltozás hazai hatásait mutató biztosítási statisztikákat, de vannak jelek, amelyek világméretekben már ennek a tényleges hatásaira utalnak. Van egy tanulmányunk, amely a halandóság változásait a klímaváltozás szempontjából vizsgálja, de az ok-okozati összefüggés feltárása még mindig nagyon nehéz.Igen, több országban tetten érhető ez, Magyarországon is. Az USA-ban bizonyos szegmensekben már romlottak is a statisztikák, ennek számos oka lehet, például a gondatlanabb életmód, az elhízás stb. Szakértőink azt valószínűsítik, hogy a klímaváltozásnak is hatása van erre a folyamatra. Az elöregedés ezzel együtt is folytatódik, ezt minden fejlettebb országban érzékelik, és főleg a nyugdíjterhek vonatozásában próbálják kezelni a kihívásokat a kormányok, más szervezetek. Magyarországon megszületett néhány döntés a probléma kezelésére, például a nyugdíjkorhatár növelése, de nem hiszem, hogy ez önmagában elégséges lesz a probléma megoldására.