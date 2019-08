Megszólalt a Mabisz a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásáról

A Mabisz kitért arra, hogy a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló kormányrendelet ugyan nem írja elő a casco megkötését, ám ha a járművet hitelintézeti kölcsön, vagy pénzügyi lízing igénybevételével szerzik meg, úgy a szerződések jellemzően tartalmaznak ilyen kikötést is. Több társaságnál is elérhető olyan teljes körű "családbarát casco", amit meghatározott típusú, 7 üléses autókra lehet megkötni különböző kedvezményekkel.Rámutattak: a kormányrendelet szerint, ha a megszerzéstől számított 3 éven belül casco biztosítást kötnek, a biztosítási szerződésben az államkincstárt a támogatás és járulékai erejéig társbiztosítottként kell feltüntetni, és a biztosítónak a szerződésről a kincstárt tájékoztatnia kell, továbbá a szerződést meg kell küldenie a kincstárnak. A személygépkocsi eltulajdonítása, illetve a forgalomból való végleges kivonását eredményező megrongálódása miatti kártérítés esetén annak összegéből a kincstárt a szerzési támogatás 3 éves időtartamra számított időarányos részének megfelelő részösszeg illeti meg.Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján 2019 első negyedévében 941 530 casco szerződést tartottak nyilván. Ez közel 55 ezerrel, azaz 6 százalékkal több, mint az elmúlt év ugyanezen időszakában, ám így is csak a hazai gépjárművek kevesebb, mint 18 százalékát fedezték le. Tavaly év végén az átlagdíj évi 96 918 forint volt - emlékeztetett a Mabisz.A statisztikákban szereplő szerződésszám nem jelent ennyi teljes körű biztosítást, ugyanis sok az úgynevezett rész-casco, amely csak bizonyos típusú biztosítási eseményekre, például csak totálkár vagy lopás esetén térít. Léteznek a piacon olyan casco-biztosítások is, amelyek limitált díjért bizonyos összegig térítik csak meg a gépjárművekben esett károkat.Közölték: Magyarországon az első fél évben is több mint 74 ezer új autót helyeztek forgalomba, ami 5 százaléknál nagyobb éves növekedést jelent.