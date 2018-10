Méretes MNB-bírságot kapott az Allianz

A jogsértések miatt az MNB ma közzétett határozatában összesen 75 millió forint felügyeleti és 50 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az Allianz Biztosítóra,

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendszeres ellenőrzései keretében (korlátozott) átfogó vizsgálatot folytatott az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-nél. A vizsgálat a 2014. december 3.-től 2018. május 28-ig terjedő időszakot tekintette át. Bár a jegybank több jelentős hiányosságot is azonosított, ezek alapvetően nem érintik a biztosító megbízható működését.Az MNB több hiányosságot is feltárt az Allianz Biztosító belső kontrollrendszerénél. A biztosító belső ellenőrzési területe funkciójával össze nem egyeztethető tevékenységet is végzett, illetve - a szervezeti hierarchia és a felelősségi körök nem megfelelő kijelölése miatt -A biztosító - téves jogértelmezése miatt - nem minősített kiszervezésnek egyes, általa végzett ilyen jellegű tevékenységeket. Emiatt azoknál(jegybanki bejelentésre, kötelező tartalmi elemekre stb.) és e működés, s nem rendelkezett elkülönült kiszervezési nyilvántartással sem. Számos eljárási, adatnyilvántartással és rögzítéssel (regisztrációval) kapcsolatos hibát talált az MNB az Allianz Biztosító biztosításközvetítői nyilvántartásainál is.A vizsgálat többaz ügyfelek felszólításához, értesítéséhez, az ajánlatok elfogadásához, a szünetelő szerződések kezeléséhez, a díjmódosításhoz és a zöldkártya-előállításhoz kötődő gyakorlatában. Jogsértőnek minősült az Allianz Biztosító csoportos hitelfedezeti életbiztosításai esetében az adatokkal, szerződésekkel, teljesítésekkel kapcsolatos kontrollfunkciók hiánya is. Az MNB megállapította azt is, hogy a biztosító nem rendelkezik szolgáltatási rendszerei helyreállítására vonatkozó, minden tekintetben megfelelő tervvel és mentési renddel informatikai (IT) működésének esetleges zavara esetére.. Ezzel a biztosító megnehezítette, hogy ügyfelei megismerhessék és szükség esetén érvényesíthessék szerződésből eredő jogaikat. Az MNB a vizsgálat során azt is feltárta, hogy a biztosító - egyes - meglévő biztosításainál az értékkövetés érvényesítése során nem nyújtott tájékoztatást az ügyfelei részére a biztosítási értékkövetésről szóló levelekben az azokat megillető jogokról, így különösképp a szerződés felmondásának lehetőségéről, továbbá hiányosságokat azonosított a kgfb szerződések kapcsán a károsultak felé fennálló kötelezettség teljesítésével.Az ügyfélpanaszok kapcsán az Allianz Biztosító egyes esetekben, így az érintett fogyasztók a jogszabály által megszabott határidőben nem kaphatták kézhez a biztosító - az ügyfél valamennyi problémájára való indoklással ellátott - válaszát.A kgfb-re vonatkozó vizsgált kárrendezési ügyekben így a biztosító nem adott - a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kárigényre vonatkozó dokumentumok beérkezését követő 15 napon belül, de azok beérkezésének hiányában is legkésőbb 3 hónapon belül - megindokolt kártérítési ajánlatot. Ehelyett az érintett ügyfelek a kártérítési javaslatként megjelölt biztosítói levelekben csak dokumentumok benyújtására vonatkozó felhívást vagy részletes indoklást nem tartalmazó felhívást kaphattak kézhez.s kötelezte, illetve figyelmeztette a jogszabályoknak megfelelő működésre. A jegybank a bírságösszeget különösen a biztosító piaci súlyából fakadó piaci- és ügyfélkockázatok, a jogsértések súlyossága, illetve számossága alapján állapította meg. A biztosítónak 2019. január 31-ig kell írásban tájékoztatni az MNB-t a jogsértések megszüntetése érdekében tett intézkedéseiről.A jegybank emellett személyi felelősséget is megállapított egy, a biztosító belső kontrollrendszere működésével érintett ügynek - az MNB részére megtévesztő adatszolgáltatást is megvalósító - kezeléséhez kapcsolódóan.