Mi lesz a biztosítókkal 2019-ben? Megszólal a nyolc vezér

Allianz, Generali, Groupama, Aegon

Kisbenedek Péter elnök-vezérigazgató, Allianz

Erdős Mihály elnök-vezérigazgató, Generali

Bertrand Woirhaye vezérigazgató, Groupama

Zatykó Péter elnök-vezérigazgató, Aegon

1. Az elmúlt néhány év több nagy feladat elé is állította a biztosítási ágazatot: a piaci szereplőknek meg kellett és meg kell felelniük a nemzetközi szabályozási környezetnek, mint például az új európai uniós biztosítás értékesítési direktívának (IDD), illetve fel kellett készülni az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) hatályba lépésére is. Az Allianz Hungáriánál emellett folytattuk az évekkel ezelőtt megkezdett átfogó digitalizációs törekvéseinket mind az értékesítési, mind az ügyfelek kiszolgálásának a folyamatában. A kárügyek egyszerű nyomon követhetősége érdekében vezettük be például az online kárstátusz lapot. Ezen a felületen az ügyfelek minden információhoz gyorsan és egyszerűen hozzáférnek, ami a bejelentett káreseményhez kapcsolódik. 2015-ben indítottuk el anyavállalati Customer Excellence projektünket, ezt folytatjuk 2018-ban is. A projekt lényege, hogy a szolgáltatásainkat az ügyfelek által bejárt úgynevezett ügyfélutak mentén feltérképeztük és megkerestük a potenciális ügyfélélményt és ügyfél-elégedettséget növelő pontokat, megoldásokat és eszközöket. Az ügyfelek mellett törekvéseinket a szakma is folyamatosan visszaigazolta az elmúlt évtizedben.2. A szektor számára, így az Allianz Hungária számára is folyamatos feladatot jelent a következő évben is az infokommunikációs vívmányok alkalmazása, és a digitális transzformáció megvalósítása a legkülönbözőbb területeken. A biztosító társaságoknak emellett a munkaerő-piaci kihívásokkal is meg kell küzdenie, mely nem csak a bérköltségek növekedésében, hanem a növekvő IT fejlesztési költségekben is megmutatkozik.3. Piacvezető biztosítóként a célunk, hogy éllovasai legyünk olyan fejlesztéseknek, amelyeknek a bevezetésével és használatával a megszokottnál is gyorsabbá és egyszerűbbé válnak a folyamataink. Örömmel látjuk, hogy ügyfeleink a minden tekintetben, fenntarthatóság és költségek szempontjából is hatékonyabb, digitális ügyintézést preferálják, ezért a jövőben, azon termékek és szolgáltatások esetében ahol még nem lehetséges, arra törekszünk, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat online, önkiszolgáló módon elérhessék, az igényeiknek megfelelő biztosítási csomag kiválasztásától kezdve a szerződés papírmentes aláírásán át a bankkártyás fizetésig vagy az elektronikus átutalásig.1. Bár szektorunknak számos szabályozói változással kellett, kell szembenéznie, a kedvező gazdasági környezetnek, valamint a lakosság növekvő öngondoskodási tudatosságának és hajlandóságának köszönhetően szektorunk egésze, így biztosítónk is egy újabb sikeres év zárása előtt áll. Idei évre kitűzött terveinket teljesítettük. Biztosítástechnikai szempontból a vállalatcsoportunk kiemelkedően stabil helyzetben van, köszönhetően az elmúlt évek következetes lépéseinek. Az elmúlt években számos olyan fejlesztést valósítottunk meg a folyamatok automatizálása, a papírmentes működés, az ügyfélkommunikáció, a termékfejlesztés - hogy csak néhány fontos területet emeljek ki - terén, amelyek növelik ügyfeleink elégedettségét és szorosabbá fűzi kapcsolatunkat, érzékelhetőbbé téve számukra a Generali jelenlétét életükben.2. A társadalmi-gazdasági folyamatok, a pénzpiaci volatilitás, a szabályozói változások, a digitális forradalom és az ügyfelek viselkedésében bekövetkezett változások a szektorunk szereplőit is új megoldások irányába kell, hogy elindítsák. Hogy az átalakulás milyen mértékű lesz, és mikortól hoz igazán érzékelhető megújulást a jelenlegi biztosítói működésben, azt most még nem látjuk. A nemzetközi Generali Csoport új, Generali 2021 stratégiája világos és határozott jövőképet rajzol a cégcsoport elé. Élethosszig tartó partnerségben innovatív, személyre szabott megoldásokkal kívánjuk segíteni ügyfeleinket. Tanácsadói hálózatainkra, értékesítési partnereinkre és piaci részesedésünk erősítésre építve további növekedést szeretnénk elérni, fenntartva állományunk egyensúlyát. Piaci pozíciónk erősítése, valamint az ügyfeleinknek nagyobb élményt nyújtó szolgáltatások érdekében pedig tovább haladunk a digitalizáció útján, valamint az IT infrastruktúra modernizálásában.3. Az idei évünk termékújdonsága, a lakossági, majd a vállalati cyberbiztosítás bevezetése kiváló példája annak, hogy a klasszikus biztosítási fedezetek mellett új igények kiszolgálására is készen kell állnunk. A digitalizáció természetesen megkerülhetetlen a szektorunkban, hiszen ezen a téren jelentős lemaradást kell ledolgoznunk. Vállalatunk következő időszakának egyik kiemelt projektje így természetesen ehhez a témakörhöz kapcsolódik, az ügyfélélmény-növelés felől közelítve számos területünkön új megoldások kidolgozását célozva. Egy dolgot azonban nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni: mi a Generalinál továbbra is a személyes értékesítés, a szakértő tanácsadás erejében hiszünk. Épp ezért a tradicionális értékesítési csatornák viszonya a technológiai fejlődéshez kiemelten fontos: azon kell dolgoznunk, hogy az új eszközök minél hatékonyabban beépülhessenek az értékesítés, az ügyfélkiszolgálás folyamatába.1. A piac várakozáson felül teljesített 2018-ban, főként a nem-élet üzletágaknak köszönhetően. Büszkék vagyunk arra, hogy ebből a növekedésből a Groupama is kivette a részét, a célpiacainkon átlag feletti növekedést értünk el. A szektornak változó és sokszor szigorodó törvényi elvárásoknak kellett megfelelnie, elég csak az IDD irányelvekre, a GPDR adatvédelmi rendeletre vagy a KGFB adóváltozás okozta feladatokra utalni. Ebben az évben cégünk legnagyobb sikerének személyesen az új lakásbiztosításunk bevezetését tartom, amelyben egymásra talál a személyes, tradicionális tanácsadás, valamint a 21. századi technikai megoldások. Nagy öröm számomra, hogy ezt az egyedi, új megoldást - ahol mindenki számára személyre szabott biztosítást kínálunk - mind az értékesítési partnereink, mind az ügyfeleink kedvezően fogadták. Ezt a kiemelkedő értékesítési eredményeink is visszaigazolták.2. A legnagyobb kihívás véleményem szerint a munkaerőpiac felől érkezik, ebben nem különbözünk a gazdaság többi szereplőjétől. A meredeken emelkedő reálbérek minden munkáltatót kihívás elé állítanak, ugyanakkor egyben lehetőséget is jelentenek - kemény versenyben vagyunk és leszünk, hogy a tehetségeket bevonzzuk, legyen szó akár a biztosításszakmai, akár az értékesítési területről. A Groupama Biztosító jövőre is nagy erőfeszítéseket fog tenni azért, hogy kollégáink lojalitását biztosítsuk és tovább erősítsük.3. A technológiai fejlődés folyamatos kihívást jelent, de egyre inkább amiatt, hogy a fejlesztések ne öncélúak, hanem hatékony eszközök legyenek. A biztosítóknak a gyorsuló világban is hűeknek kell maradniuk a hagyományos értékekhez: a biztosítási tanácsadáshoz és a kockázatközösség hatékony kiszolgálásához. Minden fejlesztésünk ezt a célt fogja szolgálni 2019-ben is. A termékek területén a csoportos személybiztosítások szerepe jelent kérdőjelet. A munkáltatók által eddig adómentesen adott élet-, baleset-, és egészségbiztosítások jövőre adókötelessé válnak - kérdés, hogy a már említett munkaerőpiaci versenyt is figyelembe véve, fog-e és ha igen, milyen irányban változik ez a piaci szegmens.1. Mindkettőt tekintve kimagaslóan jó évet zárunk. A teljes piac elmúlt éves díjbevétele a szeptember végi állapot szerint meghaladta az 1000 milliárd forintot, ami 12 százalék feletti növekedés, és az év egészére is kétszámjegyű bővülés várható. Hasonló dinamika jellemzi az Aegon Biztosító számait is. Ez részben a nem-életbiztosítási módozatoknak köszönhető, például a kgfb szerzésünk a tavalyihoz képest közel duplájára nőtt, illetve a vállalati vagyon eladásunk is jelentősen magasabb a tavalyinál. Szintén látványos eredményeket ért el a prémium- és privátbanki ügyfélkört célzó Aegon Prémium: az elmúlt időszakban vidéken is megjelentünk ezzel a szolgáltatással, így jó esély mutatkozik arra, hogy jövő év végére megduplázzuk az üzletágból származó bevételt. Úgyszintén nagyon népszerű az Aegon Relax Plusz nyugdíjbiztosítás, amely - a törvényben biztosított adóelőny mellett - rugalmasan alakítható, az ügyfelek kockázatvállalási hajlandóságától függően.2. A legnagyobb kihívást egyrészt újabb, innovatív termékek bevezetése jelenti. Mind az élet-, mind a nem életbiztosítási oldalon olyan megoldásokra van szükség, amelyek még jobban találkoznak az ügyfelek igényeivel, miközben a megtakarítási célú termékeknél választ kell adnunk a tartósan alacsony kamatkörnyezet kihívásaira is. Változatlanul fontos hívószó lesz a biztosításoknál a digitalizáció: az ügyfelek jogos elvárása, hogy pénzügyeiket gyorsan, mobileszközökön is intézhessék. Ebben minden piaci szereplőtől határozott lépésekre van szükség. Miközben komoly informatikai fejlesztéseket tesz szükségessé, a digitalizáció kötelező velejárója az ügyfélkiszolgálás minőségi javulása is. Meg akarjuk találni az egyensúlyt a digitalizáció és a személyes kiszolgálás között, mindenkinek az igényei szerint a legmegfelelőbbet nyújtva.3. A pénzügyi termékek vagy nagyon hasonlók, vagy nagyon gyorsan másolhatók. Így előnyt kovácsolni a szolgáltatás színvonalával, a kárrendezés kényelmével lehet - én legalábbis ezekben hiszek. A szolgáltatási színvonal további javításához fejlesztenünk kell az adatelemzést, az informatikát és általánosságban az ügyfélkapcsolatokat. Természetesen ez a három elválaszthatatlan egymástól: például a rövid távon jelentős költségeket jelentő informatikai fejlesztések hosszabb távon megtérülnek azáltal, hogy egyes adminisztratív feladatokat már a közeljövőben teljesen automatizálunk. Az így felszabaduló idő pedig az ügyfelekre fordítható. A jövő évben az online, önkiszolgáló kárrendezés fejlesztésében szeretnénk nagyobb léptékű előrehaladást elérni, miközben az értékesítésben változatlanul a vagyon- és a nyugdíjbiztosításokra helyezzük a fókuszt. Egy olyan világban, ahol a munkavállaló döntik el, hogy mennyit tesz félre a nyugdíjára, és miként fekteti be a megtakarításait, elengedhetetlen a felnőttek körében a pénzügyi műveltség javítása, valamint a szükséges pénzügyi alapok átadása már a gyerekkorban. A széles körű pénzügyi műveltség hiánya riasztó. A törvényhozók, az oktatás, a munkáltatók, és a társadalom egyéb intézményeinek kiemelt feladata ennek kezelése.