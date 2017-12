Nyolc éve nem látott nyereség a magyar életbiztosításokon

az életbiztosítási üzletág 110 milliárd forintos díjbevétele 7,3%-kal,

a nem-életbiztosítási ág 116 milliárja pedig 6,8%-kal

Az ügyfelek befizetései szempontjából jól teljesít a magyar biztosítási piac az MNB friss adatai szerint:múlta felül 2016 harmadik negyedévi hasonló adatát. Összességében 7%-os növekedés látható, a legutóbbi negyedével együtt így az év eddig eltelt részében 6,4%-kal bővült a magyar biztosítási szektor.

A profitabilitás szempontjából viszont kissé romlott a helyzet, hiszen az egy évvel korábbi 12,9 milliárd forintról 9,0 milliárd forintra csökkent a harmadik negyedéves nyereség, így az év eddig eltelt részében a tavalyi 38,7 milliárd forinttal szemben 31,3 milliárdos nyereséget tudott felmutatni a szektor.

A visszaesésben a nem-élet üzletág az igazi ludas (a működési költségek, illetve az éven belült kumulált adatokban a kárráfordítások is nőttek), itt az egy évvel korábbi 7,0 milliárd forintról 2,0 milliárdra csökkent a biztosítástechnikai eredmény a harmadik negyedévben, miközben az életbiztosításoknál 5,9 milliárdról 7,0 milliárd forintra nőtt. Utóbbi 2009 második negyedéve óta a legjobb adat annak ellenére, hogy az etikus életbiztosítási koncepció elvileg rontotta az életbiztosítások profittartalmát. Mivel azonban ez csak az újonnan értékesített életbiztosításokat érinti, a negatív hatások egyelőre nem látszódnak az élet üzletág nyereségszámain.

Kissé ellentmondásos az életbiztosítási piac említett 7,3%-os bővülése, a növekvő díjbevételek mögött ugyanis nem a tartósan profitot termelő rendszeres díjas életbiztosítások díjbevétele, hanem az egyszeri díjas termékek átmeneti felfutása áll. Előbbiek díjbevétele mindössze 0,1%-kal nőtt (a unit-linked termékkörben 3,9%-os növekedés, a vegyes életbiztosításoknál 11,6%-os csökkenés látható), az egyszeri díjas életbiztosításoké viszont 34,8%-kal.

A nem-élet ágban egyértelműbb a növekedés a díjbevételekben, itt továbbra is a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) 13,3%-os díjbevétel-növekedést mutatott. A cascónál is megindult a bővülés, itt 4,2%-os a plusz 2016 harmadik negyedévéhez képest. A lakás- és vállalati vagyonbiztosításokat is magában foglaló egyéb kategóriában 4,4%-kal bővült a piac.

A negyedév során javult a kárhányad a kgfb-piacon: míg egy éve még a díjbevételek 79%-át elvitték a károk, most ez mindössze 41% volt. Az év eddig eltelt részében azonban fordított a reláció: 55%-ról 61%-ra nőtt a mutató, vagyis idén a kárkifizetések még jobban nőttek, mint a díjak.

A kgfb-díjbevételek növekedését elsősorban a biztosítások drágulása okozza, és csak másodsorban a szerződésállomány növekedése. A hazai kgfb-szerződések állománya egy év alatt 4,8%-kal 5,085 millió forintra nőtt. A teljes nem-élet ág szépen teljesít, az életbiztosítások állománya viszont stagnál.

Visszatérve az életbiztosításokra: miközben a biztosítók sokéves rekordot döntöttek az életbiztosítási üzletág nyereségességét tekintve, a főleg az ügyfeleket gazdagító hozamok a teljes életbiztosítási díjtartalékon nem voltak kiugróak. Az életbiztosítások nettó tranzakciója és átértékelődése is mérsékelten pozitív az előző negyedévekre visszatekintve is.

A hazai megtakarítási piac ennél sokkal dinamikusabban bővül, így az életbiztosításokban lévő pénz elmúlt egy éves 4,0%-os növekedése nem volt elég ahhoz, hogy szinten maradjon az életbiztosítások aránya a teljes hazai megtakarítási piacon: részesedésük az egy évvel korábbi 4,27%-ról 4,13%-ra csökkent a lakosság bruttó pénzügyi vagyonán belül.