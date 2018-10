Nyugdíjpénztári körkép: 1,5%-ot is bukhatsz, ha rosszul választasz

A nyugdíjpénztárak teljesítményéről és az öngondoskodási piac jövőjéről lesz szó holnap, a Portfolio Öngondoskodás konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Miért érdemes nyugdíjpénztárakban gondolkodni?

Mit jelent önkéntes nyugdíjpénztár tagnak lenni?

Hogyan válasszak nyugdíjpénztárt?

bár önkéntes pénztárak esetén van lehetőség a szolgáltatók közötti váltásra is, fontos, hogy olyan intézmény mellett kötelezzük el magunkat, amelyet hitelesnek tartunk és bízunk benne, hogy a pénztár a következő 20-30-40 évben is prudensen és átláthatóan fog működni.

A másik szempont természetesen a hozam, ami determinálja, hogy milyen mértékben fog gyarapodni a befizetésünk. A nyugdíjpénztárak jelentős része a vagyonkezelési tevékenységet nem házon belül végzi, hanem kiszervezi egy erre szakosodott alapkezelőnek. Az alapkezelő a tőkepiaci szakértelmén túl más eszközökkel is próbál értéket teremteni a pénztárnak és így közvetetten a tagoknak is. A Diófa Alapkezelő Zrt., mint az intézményi vagyonkezelési piacon jelentős szereplő által végzett legutóbbi kutatás például azt vizsgálta, hogy a befektetési struktúra megválasztásának milyen jelentősége van a hozamra.

A korábban említett 10 és 15 éves átlagos nettó pénztári hozamokat összehasonlítva azt találtuk, hogy a nagyon alacsony kockázatvállalású (pénzpiaci és államkötvény kockázati szint) konstrukciók kivételével a többportfoliós nyugdíjpénztárak éves szinten nettó 1-1,5%-kal felülteljesítik az egyportfoliós nyugdíjpénztárakat, ami különösen fontos lehet azoknak, akik a 20-as, 30-as éveiben járnak és magasabb a kockázati toleranciájuk a többlethozam reményében.

Trendeket vizsgálva kijelenthető, hogy társadalmunk elöregedik, a termékenységi ráta úgymond kritikus szint alatt van. A magyar felosztó-kirovó nyugdíjrendszerben - amelyben a nyugdíjasok nyugdíjat az aktívak nyugdíjhozzájárulásából fizeti a rendszer - az időskori függőségi ráta emelkedésével egyre nagyobb terhet jelent a mindenkori aktívak számára az inaktívak nyugdíjának ellátása. A demográfiai helyzet és Magyarország korfája alapján jól látható, hogy a nyugdíjrendszer a mai formájában nem fenntartható hosszútávon, amire a gazdaságpolitikának több lépése is lehet: a nyugdíjkorhatár emelésétől a nominálisan alacsonyabb nyugdíj fizetéséig a költségvetésből pótfinanszírozásig. A nyugdíjkifizetések kiszámíthatatlanságát saját nyugdíjunk és időskori ellátásunk érdekében érdemes megfelelő befektetésekkel ellensúlyozni, és saját életünk irányítását pénzügyileg megtervezni. A jövőbeli bizonytalanságra való felkészülésre egy biztonságos megoldás lehet a nyugdíjpénztárakba való befektetés.Azok, akik nyugdíjas korukra szeretnének az állami nyugdíj már közép távon is nehezen becsülhető mértékénél magasabb biztonságot, önkéntesen, a saját jövedelmének bizonyos részét nyugdíjpénztárban helyezhetik el (így párhuzamosan fizetve azt a bruttó bérből levont járuléktól). A piacon sok szolgáltató biztosít önkéntes nyugdíjpénztári tagsági lehetőséget, mellyel belépés után a tag havi rendszeres befizetést vállal a pénztári számlájára, melyhez alap esetben a nyugdíjas kor elérésekor jut hozzá a pénztártag. A pénztári szolgáltatással szemben elvárás, hogy a befizetett pénz időtálló legyen és hozamot termeljen, tehát a nyugdíjas kor elérésére reál értéken nőjön az értéke. A nyugdíjpénztárak a tagok befizetéseinek befektetését ezért profi vagyonkezelőkre bízzák, akik törekednek arra, hogy a pénztártagok profiljához, kockázatvállalási képességéhez és a piaci környezethez mérten a legmagasabb hozamot érjék el.Az MNB tavaszi közleményéből kiderül, hogy hosszú távon vizsgálva a pénztárak teljesítményét elmondható, hogy a 15 éves átlagos nettó hozamráták többnyire 3-4 százalék reálhozamot tartalmaznak, vagyis ebben az időszakban évente átlagosan ennyivel múlták felül az inflációt. Ez azt jelenti, hogy változatlanul hosszabb távon is értékálló, az inflációt érdemben meghaladó befektetési eredményeket érnek el a magyarországi önkéntes nyugdíjpénztárak.A nyugdíjpénztár választásánál két szempontot kell mindenekelőtt mérlegelni:A vizsgálat tárgya az volt, hogy kimutatható-e különbség azon nyugdíjpénztárak teljesítménye között, amik a tagi befizetéseket egy portfolióban kezelik és a bizonyos szempontok mentén (pl.: életkor) több alportfóliót képző nyugdíjpénztárak között (amit a Diófa is kínál a pénztári ügyfeleinek).A fentiek alapján megállapítható, hogy