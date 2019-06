Robbanás a magyar biztosítóknál - Mi történt?

Közzétette a Magyar Nemzeti Bank a magyar biztosítók első negyedéves statisztikáit. Kiderült: a biztosítási piac díjbevétele az első negyedévben 14,8%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál, ezen belül az élet üzletág 11,2%-kal, a nem-élet üzletág 17,5%-kal növekedett. Ekkora teljes piaci növekedésre a válság kezdete óta csak egy negyedévben, 2016 végén volt példa.

Nem ennyire rózsás azonban a kép, ha az átmeneti tényezőktől eltekintünk. Az egyszeri díjas, vagyis átmeneti díjbevétel-növekedést lehetővé tevő vegyes életbiztosítások például soha nem látott, 35 milliárd forintos díjbevételt értek el (ez a hirtelen boom valószínűleg csak egy-két biztosítóhoz köthető), ezektől eltekintve 2,4%-kal csökkent az életbiztosítási piac díjbevétele. Az egyszeri díjas termékeket 10%-os arányban számba vevő korrigált életbiztosítási piaci díjbevétel pedig az egy évvel korábbihoz képest 3,9%-kal emelkedett.

Más természetű, de szintén átmeneti tényező hatott a nem-életbiztosításokra is, mégpedig a korábbi 30%-os díjfizetés-arányos baleseti adó biztosítási adóvá alakítása, amit az új és megújított szerződések esetében a biztosítók beépítettek a díjakba, mestereségesen felfelé tornázva ezzel saját díjbevétel-adataikat. Emiatt a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjbevételek csaknem 31%-kal növekedtek. Nélkülük a nem-életbiztosítási piac így is kétszámjegyű mértékben, 10,8%-kal nőtt, összhangban a gazdasági növekedésnek köszönhetően optimista piaci várakozásokkal.

Ha az egyszeri díjas vegyes életbiztosítások és a kötelező biztosítások hatásától eltekintünk, összességében 4,1%-kal növekedett a magyar életbiztosítási piac díjbevétele 2019 első negyedévében, ami 5% fölötti GDP-növekedés mellett nem annyira impresszív. Különösen az életbiztosítások lemaradása látványos, esetükben a stagnálás körüli állapot a szerződésszámon is tetten érhető, ami már évek óta 2,4 millió környékén mozog.

Részben ezzel, részben valószínűleg az utóbbi években értékesített életbiztosítások profittartalmára ható etikus életbiztosítási koncepcióval, illetve az alacsony hozamkörnyezettel is magyarázható, hogy az élet üzletág profitabilitása elmarad a nem-élet üzletágétól. Előbbi 5,8, utóbbi 13,1 milliárdos biztosítástechnikai eredményt hozott a piac szereplőinek az első negyedévben.

Összességében 22,2 milliárd forintos adózás utáni eredményt értek el a biztosítók három hónap alatt, ami azt jelenti, hogy az elmúlt egy évben 73 milliárd forint volt a profitjuk. A több tízmilliárdos biztosítási adót figyelembe véve ez mindenképp szép teljesítmény, ugyanakkor a profit jó része valószínűleg most is csak 2-3 biztosítónál koncentrálódik, aminek a versenyre gyakorolt negatív következményeire már az MNB is felhívta a figyelmet.

A nem-élet üzletág profitja annak ellenére javul, hogy a gazdasági növekedés miatti intenzívebb vagyonhasználat (pl. több autó járja az utakat), a nem-életbiztosítási penetráció növekedése és a kárinfláció nyomán egyre nagyobb kárkifizetést tesznek a biztosítók, ahogy az az alábbi ábrán látható. Ugyanakkor még mindig csak a 2010-es rekordév környékén jár a piac a kárkifizetések nominális összegét tekintve.

Nem a mostani, hanem az MNB korábban közzétett előzetes pénzügyi számláiból derült ki, hogy eközben az életbiztosításokban heverő pénzre kedvezően hatottak a piaci átértékelődések, a biztosítók rég látott magas (igaz, jórészt nem realizált) hozamot tudtak hozni megtakarítási célú életbiztosítással rendelkező ügyfeleiknek. A nettó értékesítés (tranzakciók) szempontjából sem volt olyan gyenge az első negyedév, de messze elmarad a válság előtti felfutástól. Ahogy korábban írtunk róla, a közvetítői piacon is jelentős elmozdulás látható az életbiztosítási jutalékbevételektől a nem-életbiztosításiak felé.

A jó hozamoknak köszönhetően az első negyedévben megállt az életbiztosítások visszaszorulása a magyar megtakarítási piacon belül, ugyanakkor ez egyelőre úgy tűnik, csak átmeneti jelenség, az életbiztosítási piac trendszerűen alulteljesít korábbi önmagához, a nem-életbiztosításokhoz és a megtakarítási piac egészéhez képest.