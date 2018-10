Teljes szervezeti átalakulás az Uniqánál

Kurtisz Krisztián vezérigazgató UNIQA Biztosító A karrierjét a Generali Biztosító Zrt.-nél egyedi vagyonbiztosítási vállalóként kezdő szakember az Argosz, majd az Axa biztosítóknál szerzett tapasztalatot gépjármű kárrendezés területén. Később az Axa Biztosító... Tovább »

Juhos András személybiztosításokért felelős igazgatósági tag UNIQA Biztosító Zrt. 1978-ban okleveles matematikusként végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd később a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen posztgraduális aktuáriusi diplomát szerzett. Pályafutását a SZÁMALK-nál kezdte... Tovább »

Kurtisz Krisztián vezérigazgató szerint az alapoktól gondolják újra a szervezet felépítését, a Cherrisk elindítása után a biztosítási piacon és a nemzetközi Uniqa életében is ritka szervezeti struktúrát alakítottak ki.igazgatósági tag vezetésével megalakul a lakossági üzletág (B2C), amely az élet, valamint a nem-élet termékek fejlesztését, értékesítését, adminisztrációját és kárrendezését végzi.Ezzel párhuzamosanigazgatósági tagként a vállalati üzletág (B2B, B2B2C) területén a banki és bróker partnerek, illetve a kis-, közép- és nagyvállalati ügyfelek igényeit szolgálja ki, az élet és nem-élet termékek értékesítésével és adminisztrációjával.Az online értékesítést - így az uniqa.hu-t, valamint a Cherrisk.com-otvezérigazgató irányítja. Vele interjút is készítettünk néhány hete:pozíciója változatlan, igazgatósági tagként továbbra is a pénzügyekért és a kockázatkezelésért felel. A teljes értéklánc monitoringja is a fő támogatói feladataik közé fog tartozni.eddigi igazgatósági tag vezérigazgatói tanácsadóként folytatja munkáját, emellett a Magyar Biztosítók Szövetségében és egyéb stratégia kapcsolatokban továbbra is ő képviseli a biztosítót - közölték.