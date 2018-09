Tőzsdére viszik a CIG Pannónia új részvényeit

A CIG Pannónia és a Konzum egy korábbi kereszttulajdonlási tranzakció során részvényeket cserélt, és az egyezség részeként egy 8,2 milliárd forintos zártkörű tőkeemelést is végrehajtott a Konzum a CIG-ben. A stratégiai együttműködés keretében a Konzum a CIG-ben 24,85%-os, a CIG a Konzumban 6,16%-os részesedést szerzett.A tranzakciót a januári közgyűlésen ellenszavazat nélkül meg is szavazták , most pedig az egyenként 40 forint névértékű, 350 forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializát "A" sorozatú törzsrészvényt bevezetik a BÉT-re.Mint a beveztésről szóló tájékoztatóban írják, nem kerül sor sem már létező, sem pedig új részvények vagy más értékpapírok forgalomba hozatalára, értékesítésre vagy felajánlásra.