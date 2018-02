Veronai buszbaleset: felháborodott a kormány az egyik biztosító viselkedésén

A biztosítási piac legizgalmasabb aktualitásairól lesz szó a Portfolio Biztosítás 2018 konferenciáján. Ne maradjon le róla, regisztráljon még ma! ÁTTEKINTÉS

"Felháborítónak tartjuk", hogy a veronai buszbalesetet áldozatainak hozzátartozóit az egyik biztosítótársaság megalázó eljárásnak és elmeorvosi vizsgálatnak teszi ki. Ez teljesen elfogadhatatlan és megalázó - áll a Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára által jegyzett közleményben.A kormány az ügy miatt a pénzügyi felügyeletet ellátó MNB-hez fordul és azonnali vizsgálatot kér - közölte a kabinetiroda.A Blikk pénteki számában számolt be arról, hogy a veronai áldozatok kártérítésre jogosult hozzátartozóit elmeorvosi vizsgálatnak vetették alá az ügyben érintett biztosítótársaság kérésére. Az újságnak nyilatkozó ügyvéd kifejtette azt is, hogy peren kívüli eljárásnál a biztosítónak egyébként joga van pszichológiai véleményt kérni, hogy a sérelemdíj mértékét megállapítsa. Ennek eredményét az általa választott elmeorvossal is felülvizsgáltathatja.Az olaszországi Verona közelében tavaly január 20-án éjjel 17-en vesztették életüket, mikor a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjait és tanárait szállító busz balesetet szenvedett. A buszon ötvenhatan utaztak, 43 gyermek, 11 felnőtt és a két sofőr.