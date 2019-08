Hamisítás az aranypiacon

Az elmúlt három évben több mint 50 millió dollár értékű rúdaranyat találtak félrecímkézve, vagyis legális, ellenőrzött forrásból származó aranyként feltüntetve. Még a JP Morgan pénzügyi alapkezelő széfjéből is kerültek elő ilyen hamisított rudak. Az hamisítás tényét a Reuters aranyfinomítók, bankok vezérigazgatói, illetve iparági szakértők információira alapozza. Az elmondásuk szerint eddig 1000 ilyen hamisított rúdaranyat találtak. Mivel azonban a hamisakat nehéz beazonosítani, arra következtethetünk, hogy még sok hasonló rejtőzhet széfekben.Senki se tudja, hogy kik kezelik ezeket az illegális finomítókat, de iparági információk szerint nagy részük Kínában van. Tanácsadók 600 tonnára becsülik évente a Kínából kikerülő, hamisított eredetű arany mennyiségét. Ezeket a vádakat a Sanghaji Aranytőzsde, a kínai rúdaranypiacot szabályzó szerv elutasítja. Állításuk szerint egyetlen hamisan finomított és címkézett rúd sem kerül ki Kínából. A JP Morgan viszont nem kommentálta az esetet, habár annyit nyilatkozott, hogy mindig értesítik a hatóságokat, amikor hamisított aranyrudakat találnak. Az ügyfeleik pedig nem szenvedtek anyagi kárt ügyeleteik bonyolításakor. Viszont kevesen vitatják a probléma meglétét.A finomítók már különböző technológiákkal elkezdtek harcolni. A svájci Metalor gyártó hamisításgátló tintával látja el a rúdjai külső felszínét. Mások minden egyes aranyrúdjukról mikroszkopikus szintű lenyomatot is tárolnak számítógépen. Technológia ide, hamisítást gátló tinta oda, 1 kiló rúdarany értéke konstans 50000 dollár körül mozog. Ebből láthatjuk, hogy nem kell sok hamisnak átférnie a rostán, hogy a csempészek sok pénzt keressenek ezen. Az arany spotárfolyamát ennek ellenére nem rengette meg a hír, továbbra is 6 éves csúcson van az unciánkénti árfolyama.