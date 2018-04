5 érdekes innováció a magyar bankszektorból

a mesterséges intelligencia felhasználási területeiről tartott előadást. A bankok tavaly és idén is a legtöbbet a digitális megújulásra költöttek, legyen szó akár front end, akár back end folyamatok fejlesztésére. Ezt követi az adatok elemzése és rendszerezése: a bankok hihetetlen mennyiségű kiaknázatlan "adataranybányán" ülnek. Az ilyen adathalmazok elemzésének segítségével kiválóan lehet profilozni az ügyfeleket: automatikussá lehet tenni az emlékeztetőket, ajánlatokat, ügyintézést, perszonalizálni lehet a szolgáltatásokat, a bank pedig csökkenteni tudja a kockázatait.előadásában kiemelte: "univerzális top 1 digitális/innovatív bank" akarnak lenni. 2020-2021-es stratégiájuk a tradícióra, az innovációra és az együttműködésre egyszerre épít. Utóbbi terén mutatja a legnagyobb lehetőséget az open banking, amelyben a személyi kölcsön folyamat például úgy néz ki, hogy 1. az ügyfél szeretne tévét venni, erre van 50 ezer forintja, 2. az Amazon bármelyik PSD2 API-ról le tudja szedni, mennyi van a számláján, 3. a kinézett termék 100 ezer forintos árából hiányzik 50 ezer, 4. rendelkezésre áll a banknál egy pre-approved loan API, 5. az ügyfél felveszi a hitelt ettől a banktól, mert ennek a banknak volt meg a szükséges API-ja. A jelzáloghitelezés területén ezzel szemben ma még szükség van fióklátogatásra, de a különböző intézmények (pl. földhivatal) API-jainak megteremtésével, illetve a közjegyzők blockchainnel való kiváltásával hosszú távon ez is teljesen digitálissá válhat.az agrárhitelezés fejlesztéséről azt mondta, hogy a fő problémát az adja? nincsenek a szektorban megbízható számviteli adatok. Az elmúlt öt évben az agrárium nagyon digitalizálódott: szenzorokkal mérik a meteorológiai folyamatokat, a gépek teljesítményét, sőt még az állatok ellését is. Ezek az adatok viszont nincsenek jól rendszerezve, a helyzet megoldásában segíthetnek az olyan programok, amelyek egységesítik, rendszerezik ezeket az adatokat és nem csak azért, mert így a termelési költségek 5%-át is meg lehet spórolni. Az agrárium jövedelmének 68%-a az EU-s forrásokból származik, az uniós "pénzcsapot" azonban el fogják zárni. Az adatrendszerezés segíthet abban, hogy a bankoktól gyorsabban forrásokhoz jussanak az agrárvállalkozások: a bankok az adatok összegzéséből jobban tudják majd elbírálni a hitelkérelmeket, prudensebben tudnak hitelezni, a vállalkozások cash flow termelő képességét jobban fel tudják mérni. A Takarék az AgroVIR-rel indított együttműködést, amely családi holding szintjén elemzik ezeket az adatokat. Hosszú távon ebben az ügyfélkörben a fedezet alapú hitelezést teljesen felválthatja a cash-flow alapú megközelítés.Pénzügyi adataggregálás a digitális hitelezés szolgálatában címmel tartott előadást. Magyarországon még nincsenek még PSD2 alapján publikált API-k, a web scraping azonban lehetőséget ad adatok széleskörű begyűjtésére, felhasználására. Gyakori felhasználási terület a költségvetés-tervezés, a számla-összevezetés, a credit scoring. Utóbbi automatizált, gyors, átfogó, nem kell hozzá fizikai kontaktus, elég, ha például a közüzemi számla adatok megadása révén megbízza az ügyfél a partnert saját adatainak felhasználására a hitelezés folyamatában PSD 2 open API-k igénybevétele nélkül is. A cég 9 magyar lakossági bankkal és 7 közüzemi szolgáltatóval van kapcsolatban, elsősorban számlainformációs szolgáltatást végez.arról beszélt, hogy részletfizetéssel működő bankkártyát indítanak el Magyarországon. Eldönthetjük, hogy ha bankkártyával vásárlunk, részletfizetésben vagy egy összegben rendezzük-e a számlát. Elvégeztek egy felmérést, melyből kiderült, hogy Magyarországon a válaszadók 24%-át érdekli ez a szolgáltatás - ez kifejezetten magasnak számít. A MasterCard éppen ezért Magyarországon is elindítja (Románia mellett) a részletfizetési megoldását, itthon kísérleti üzemmódban december óta elérhető, 20 ezer forintnál nagyobb vásárlásoknál. Elfogadói oldalon a MasterCard kötelezővé tette a szolgáltatást - pillanatnyilag 10 banknál elérhető, ami a teljes szektor 40%-a. Fizetéskor a MasterCard azonnal rendezi a számlát, a fennmaradó összeget a kártyacég a kártyabirtokostól "hajtja be." Országszerte a cég 85%-os lefedettséget szeretne elérni az idei év végéig.