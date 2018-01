A bankokat vetné be Brüsszel fegyverként a mindent eldöntő háborúban

Brüsszel "pozitívan tekint" európai parlamenti képviselők azon javaslatára, amely a megoldás érdekében csökkentené a bankok tőkekövetelményét - jelezte a brit üzleti napilapnak Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke.

Mintegy 180 milliárd euróra becsülik azt a finanszírozási rést, amekkora többletforrásra évente szüksége lenne az európai zöldenergiapiacnak ahhoz, hogy sikerrel szálljon szembe a klímaváltozással. Az elképzelések szerint az alacsonyabb tőkekövetelmények olcsóbbá tennék a bankok számára, hogy elektromos autókat és energiatakarékos házakat hitelezzenek.A globális szabályozó hatóságok (különösen a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság) azonban könnyen keresztbe tehetnek az ilyen elképzeléseknek, hiszen a banki tőkekövetelményeket nem speciális politikai célok, hanem a bankok kockázatvállalásának korlátozása érdekében vezették be. 2014-ben is ellenállásba ütközött az EU, amikor speciálisan a kkv-hitelezésben vezetett be tőkekövetelmény-csökkentő szabályozást (a lépés kevés, illetve megfelelő adatok hiányában nehezen mérhető hatással járt).Dombrovskis szerint éppen a felügyeleti megfontolások miatt óvatosan kezelik a kérdést, de van bizonyos mozgásterük a globális szabályozási kereteken belül, így akár a kecske is jóllakhat, és a káposzta is megmaradhat.Az Európai Bizottság márciusban teheti közzé konkrét javaslatát a fenntartható finanszírozásról szóló akcióterve részeként. Eben a "zöld kötvények" piacának fejlesztéséről is szó lesz a párizsi klímaegyezményben tett vállalásokkal összhangban.