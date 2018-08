A bedőlt diákhitelek országa lesz az USA

Az amerikaiak mint 1500 milliárd dollár diákhitellel tartoznak, így felülmúlja ez az autóhitelek és a kártyahitelek állományát is. Mivel évente több mint 1 millióan hagyják abba diákhitelük törlesztését, a várakozások szerint 2023-ra a diákhitelek 40%-a bedőlhet a mostani 22%-kal szemben.Az Urban Institute megvizsgálta a 2012-ben törlesztési szakaszba lépő diákhiteleseket, és azt találta, hogy az iskola elhagyása után 4 évvel már a diákhitelesek negyede csődöt jelent. Mint kimutatták, a fizetésképtelenséget jelenti diákhiteleseknek a többiekhez képest kevesebb hitelkártyájuk, autóhitelük vagy jelzáloghitelük van, és hajlamosabbak a közüzemi és egészségügyi számlákkal is veszélybe sodródni. A felmérést végzők szerint a rossz pénzügyi körülmények magyarázzák leginkább, hogy ezek az adósok a diákhitelükkel is megcsúsznak, csődöt mondanak.A rossz fizetőképességű diákhitelesek nagyobb arányban laknak hispán és fekete népesség által lakott vidékeken, medián jövedelmük pedig 50 ezer dollár a csődöt nem mondók 60 ezer dolláros mediánjával szemben. Érdekes módon a kisebb összeggel tartozók körében nagyobb a nem fizetők aránya: az 5 ezer dollár alatt tartozók körében egyharmad, a 35 ezer dollár felett tartozók körében viszont csak 15% a nem fizetők aránya. Akik nem fizetnek, azokra jellemzően az USA-ban is a követelésbehajtók várnak.