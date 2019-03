Árnyékhitelekkel hajszolja a növekedést Kína

Idén a kínai jegybank elsődleges célja az lesz, hogy a gazdasági növekedés ütemét fenntartsa. Azt gondolom, idén a szabályozók az árnyékbanki hitelezést bátorítani fogják, különösen a magánszektorban.

Az elmúlt években a kínai jegybank rendszeresen és hangosan hirdette: leszámolnak az árnyékbankrendszerrel, azaz a hagyományos bankrendszeren kívül működő, kevésbé szabályozott és kockázatosabbnak ítélt hitelezési formákkal. Az egyik leginkább elterjedt árnyékhitelezési forma a hitelek vagyonkezelési termékekbe (WMP) való csomagolása.A vagyonkezelési termékeket a "betétekhez hasonló" befektetésként értékesítik, pedig a pénz valójában (vállalati) kötvényekbe és más hitelviszonyt megtestesítő eszközökbe megy, nem érvényesek ugyanazok a garanciák, mint amelyeket egy bankbetét élvez. A hozam persze cserébe magasabb. A pénzügyi intézmények a mérlegükön kívül tartják a WMP-ket, így akarják kikerülni a hatóságok tőkekövetelményeit, valamint forrásokat biztosítani kockázatosabb adósoknak is.A kínai jegybank korábbi főközgazdásza, Sang Songzu azonban most azt nyilatkozta fordulat állhatott be ebben:A közgazdász szerint az is feltűnő, hogy a kínai állami vezetők egyre kevesebbet beszélnek az adósság-leépítésről. Tavaly a kínai gazdaság 6,5 százalékkal nőtt, a Reutersnek név nélkül nyilatkozó kínai vezetők szerint idén 6-6,5 százalék közötti célt terveztek be. Az árnyékbankrendszeri hitelezés sokak szerint komoly kockázatot jelent a kínai gazdaság számára, sokan nem tartják kizártnak azt sem, hogy egyszer a túlságosan nagyra hízó árnyékbankrendszer dönti be egyszer az országot.