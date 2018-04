Bankhitel után tőzsdére lépés: nagy dobásra készül a magyar kereskedőcég

Regisztráljon Ön is a Hitelezés 2018 konferenciára, az utolsó helyek még kiadók! ÁTTEKINTÉS

Carboferr A Carboferr Kereskedőház Zrt. célja, hogy hagyományos ipari tevékenységhez köthető alapanyag beszerzés, logisztikai és kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtson partnereinek. Menedzsmentjük széles körű banki és finanszírozási tapasztalattal rendelkezik a projektfinanszírozás és kereskedelem finanszírozás területén. Többek között acélipari disztribúcióval, ipari fémfeldolgozási tevékenységgel, illetve ipari nyersanyagokkal foglalkozó cégekkel keresik a kapcsolatot. Kereskedelmi tevékenységüket export és import okmányos ügyletek, hitelbiztosított nyitott szállítások, faktor ügyletek és logisztikai szolgáltatások egészítik ki partnereik igényének megfelelően.

Fazekas Roland vezérigazgató Carboferr Zrt. Közgazdász diplomájának megszerzését követően a Transelektronál kezdte a pályáját 1997-ben, ahonnan a 1999-ben a Raiffeisen Bankhoz igazolt, ahol alapító tagja volt a projektfinanszírozási területnek. 2002-től a K&H... Tovább »

A Carboferr alaptevékenységének jelenlegi finanszírozása bankhitelekkel kényelmesen és viszonylag olcsón megoldható, ezzel szemben a tőzsdei kibocsátást és kockázati tőkebevonást a tervezett akvizíciós céljaink támogatására szánjuk. Az acél-nagykereskedelemre épülő jelenlegi fő tevékenységi körünk a termékpaletta szélesítésével, a félkészterméket előállító feldolgozóágazatban való megjelenéssel és a kereskedelem horizontális kiterjesztésével bővíthető.Olyan akvizíciós lehetőségeket látunk, amelyekkel megvalósíthatjuk ezeket a terveket: az akvizíciós célpontokkal egyrészt csoportszinten jelentős méretbeli változást érhetünk el, másrészt a cégek közötti szinergiák kihasználásával felgyorsíthatjuk a csoport középtávú növekedését is. A tőzsdére lépéssel bevont tőkével hosszú évek organikus bővülése néhány év alatt elérhetővé válik.Középtávú célunk egy olyan hazai tulajdonú kereskedelmi holding létrehozása, amely az acélipari kereskedelmi szegmensben a multinacionális cégeket követően a legnagyobb méretű, termékpalettája alapvetően a fémre épül, ugyanakkor ki tud szolgálni egyéb kiskereskedelmi és építőipari keresletet is.A Carboferr számára a 2017-es év kedvezően alakult, növelni tudtuk az eladásainkat. Összességében 6,5 milliárd forint nettó árbevételt ért el a cégcsoport, az adózás előtti eredmény pedig 90 millió forint körül alakult, ami nagyságrendileg 100 millió forint EBITDA-t jelent.A Carboferrnél továbbra is az ötvözetlen acélipari termékek alkotják a húzó ágazatot: az éves árbevétel 80%-át teszi ki ez a termékkör. A műanyagipari alapanyagok súlya a korábbi évekhez képest enyhén csökkent: 2017-ben kb. 15%-ot tett ki éves szinten, amely egyébként az acélkereskedelem növekedésének is köszönhető. A fennmaradó 5%-os árbevétel pedig főként az FMCG üzletághoz és néhány kisebb, egyedi ügylethez köthető részekből tevődik össze. Az FMCG üzletágat érdemes kiemelni, mert az idei számok alapján komoly fellendülést mutat, ami azért lényeges, mivel ebben a szegmensben a jövedelmezőség is magasabb.Cégvásárlásoknál a tőzsdei befektetői elvárásokat kell szem előtt tartanunk, potenciális vételárként ezért az elvárásoknak megfelelő EBITDA-szorzókat kell alkalmaznunk. Emellett fontos tudni, hogy bár az akvirált cégek teljesítménye a vásárláskor egyszerűen összeadódik, de a szinergiák kihasználásával az aggregált értékeknek növekednie kell. Középtávú teljesítményünk ezért jelentősen függ attól, hogy az akvizíciókat milyen ütemben tudjuk végrehajtani és ehhez mennyi forrást tudunk bevonni a tőkepiacról. Egy bőven 10 milliárd forint feletti árbevétellel és 1 milliárd forint körüli EBITDA-val rendelkező cégcsoport kialakítása lenne a fő célunk.Egyelőre semmilyen jelentős változásra nem számítunk, az EU-ból az USA-ba irányuló acélexport összességében csak egy kis részét adta az USA teljes acélipari importjának. Ráadásul - még ha egyelőre csak átmenetileg is - de az EU-s országok mentességet kaptak az importvámok kivetése alól. Az intézkedéseknek a hazai piacra gyakorolt hatásai amúgy sem lettek volna jelentősek, mivel a magyar cégeknek az USA-ba történő acélexportja marginális szinten van.Én azt gondolom, hogy a jelenlegi finanszírozó bankjainkkal kifejezetten jó viszonyt ápolunk, és zökkenőmentes az együttműködés. A bankjainkkal megosztjuk a számukra fontos információkat, adatokat, emellett ők is látják a Carboferr folyamatos fejlődését, rentábilis működését és szívesen finanszíroznak minket. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben a bankok is keresik a Carboferrhez hasonló, jól működő, jelentős forgalmat generáló cégeket, ami egy erősebb partnerséget eredményez az érintett felek között.