Brutális ütemben adósodnak el a magyarok

Kiemelte: a reálgazdasági folyamatok alakulására tekintettel az MNB nem tekinti túlfűtöttnek a hitelbővülés jelenlegi dinamikáját sem szerkezetében, sem volumenében. A hitelállomány elérte az éves növekedése csúcsát - tette hozzá Nagy Tamás, aki szerint a hitelállomány kétszámjegyű emelkedése később sem fog túlfűtöttséget okozni, inkább régiós felzárkózáshoz járulhat hozzá.Elmondta, hogy a második negyedévben kiugró, 435 milliárd forint értékben vettek fel hitelt a vállalatok. Kitért arra is, hogy nemzetközi összevetésben a legmagasabb hiteldinamikát a magyar piac érte el. A bankok háromnegyede szerint a hosszú távú hitelek kereslete erős marad. A növekedési hitelprogram (nhp) fix hitelkonstrukció bevezetése óta emelkedett a fix kamatozású hitelek aránya. Idén az első félévben 135 milliárd forint értékben kötöttek nhp fix szerződéseket.A háztartási hiteltranzakciók éves értéke közel 500 milliárd forint volt, ehhez 2019 második negyedéve 170 milliárd forinttal járult hozzá, így az állomány növekedése 8 százalékos lett. Tovább nőtt a lakáshitelek és személyi kölcsönök kibocsátása, előbbi 20 százalékkal, utóbbi 36 százalékkal - közölte. A lakáshitelek éves kibocsátása reálértéken mintegy négyötöde a válságot megelőző 2008. évi szintnek, ugyanakkor a jelenlegi hitelciklusban az adósságfék szabályok mérséklik a túlzott eladósodás kockázatát, és a lakosság kamatkockázati kitettségének csökkentését is ösztönzik.Az új hitelkibocsátás éves összevetésben 26 százalékkal nőtt, a legalább 10 évre kamatfixált hitelek aránya 20 százalékról 50 százalékra nőtt egy év alatt, ezt pozitívnak nevezte.A szakember kitért arra is, hogy a Babaváró hitelkihelyezés júliusban 54 milliárd forint volt, 5500 hitelfolyósítást jelentettek a bankok 9,7 millió forint átlagos összegben. A Babaváró támogatás iránt megmarad az élénk érdeklődés. A bankok szerint. Az éves babaváró hitelkibocsátás akár 400 milliárd forint is lehet az első teljes évben, ami 25-40 ezer ügyfelet jelenthet - mondta Nagy Tamás.