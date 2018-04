Buborék van a magyar ingatlanpiacon vagy még csak most jön a növekedés?

A magyar ingatlanpiac forgalma lassan eléri a válság előtti szintet, az ingatlanbefektetési volument illetően most a piac tetejéhez lehetünk közel.

A befektetők idegesek: bármi történik, valahogy kapkodva reagálnak majd, beárazzák döntéseikbe, hogy gazdasági visszaesés várható, alapvetően defenzíven viselkednek. Várható, hogy ha korrekció lesz, az Egyesült Államokból indul majd ki.

A laza monetáris politika, az "olcsó pénz" koraszaka el fog tűnni. A válság körül amúgy a prémium irodahozam és a 10 éves állampapírhozam nagyon közel volt egymáshoz, most nincs, jelentős puffer van még benne.

Az irodapiaci fejlesztések szintje és volumene is emelkedni fog, jelenleg történelmi minimumon van a kihasználtsági ráta. Budapesten relatíve még mindig kevés iroda van, az építés alatt lévő irodák volumene azonban dinamikus.

A CBRE kutatásából kiderül, hogy a válaszadók többsége stagnáló forgalommal és csökkenő irodai és ipari ingatlanhozamokkal számol.

Borbély Gábor, a CBRE vezető elemzője az ingatlanpiac várakozásairól beszélt:Az előadást követő panelbeszélgetésben a következő fontosabb kérdésekre érkezett válasz a szakemberektől:Darida Pál (Futureal) elmondta, hogy csak fölfelé van út, mert eddig többnyire befektetők jutottak lakásokhoz, a lakossági jelzáloghitel-állomány még mindig alacsony. Kereskényi Péter (Raiffeisen) elmondta, hogy a lakóingatlanok nem dominánsak a hitelportfóliójukban. Pető Gábor (UniCredit) elmondta, hogy egyre több náluk az építési hitel, lakáshitel. Schweizer Edina (Noerr) úgy véli, az ügyvédeknek ciklustól függetlenül lesz munkája, viszont most pozitív tendencia következhet az ingatlanpiacon. Pilhál Zsolt (Infogroup) szintén optimista, hiszen van még növekedési mozgástér. Ma jóval kevesebb darabszámú és volumenű ügylet megy át a bankszektoron. 10-15 évig nem tart ki egy ciklus, mindig vannak átrendeződések, visszaesések.Schweizer Edina (Noerr) szerint sok kockázat van az ilyen projektekben, de ezek főleg nem jogi területek. A legfőbb kockázat persze a hitelek nem fizetése. Már a strukturálás fázisában egy nagyon komoly kockázatkezelés zajlik le. Darida Pál (Futureal) szerint régiós probléma, hogy a kivitelezői árak emelkednek, ez határozza meg a fejlesztők profitabilitását is. A vásárlók tudatosabbak, 5000 megkeresésből több üzlet születik, mint korábban 30 ezerből.Kereskényi Péter (Raiffeisen) szerint garanciákkal teszik tele a szerződést, melyek viszont drágíthatják a projekteket. Pető Gábor (UniCredit) szerint van, aki kerítést épített a telek köré, hogy a munkásokat ne csábítsák el máshova munka közben. Schweizer Edina (Noerr) szerint számos új kockázat van, amit kezelni kell, ezeknek az eszközrendszere viszont már elérhető. Ha azért csúszik a kivitelezés, mert nincs elég munkás, fontos kérdés, hogy kell-e kötbért fizetni, hiszen a munkaerőpiacra nagyon erős nyomás nehezedik.Darida Pál (Futureal) szerint, ha visszaemelik az áfát, hatalmas pofon lesz az építőiparnak. El lehet azt temetni, hogy itt valaha kapacitásnövekedés legyen. Úgy véli, hogy ezzel a kockázattal nem tudnak mit kezdeni, át kell telepíteni a vevőre. Pető Gábor (UniCredit) felhívta a figyelmet, hogy 2020-tól felemelkedik a jogszabályi keretek szerint az áfa 27%-ra, erre már most készülnek a megfelelő termékek, biztosítékok fejlesztésével.Pihál Zsolt (Infogroup) szerint nem okozhat gondot, ha mérsékelten lefelé indulnak az árak, az üzleti modellekben vannak tartalékok. Feltétel, hogy a felek kooperáljanak. Kereskényi Péter (Raiffeisen) szerint az ingatlanárakat a hozamcsökkenés hajtotta fel. Darida Pál (Futureal) szerint nincsen buborék, a bankok most sokkal óvatosabban finanszíroznak, a kereslet pedig fundamentálisan meg van támogatva. Úgy véli, elsősorban nemzetközi események boríthatják ezt a helyzetet.

Fotó: Stiller Ákos