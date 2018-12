Diákhitel: közeleg a határidő

Aki december 15-ig eljuttatja kérelmét az MFB csoporthoz tartozó Diákhitel Központhoz, az január 15-én megkapja a kért Diákhitel összeget. A 2,3%-os kamatú, szabad felhasználású Diákhitel1 egész félévre visszamenőleg is igényelhető, így akár egy összegben 350 ezer forinthoz is hozzájuthat a hallgató. A 0%-os Diákhitel2 a képzési díj kiegyenlítésére fordítható, melynek felvételével kizárólag az önköltséges képzésben résztvevő fiatalok élhetnek.A felvehető hitelösszegek a Diákhitel1 esetében képzési formától függetlenül, havonta 15, 21, 25, 30, 40, 50, 60 maximum 70 ezer forint, a kötött felhasználású Diákhitel2 felvehető maximuma az igénylő képzési költségének összege. Fontos figyelni a határidőre, ugyanis, aki december 15-e után adja le igényét, csupán március közepén juthat pénzhez!Az igénylést megkönnyíti, hogy szinte egyedülálló módon lehetőség van az elektronikus aláírással történő szerződéskötésre. Ennek köszönhetően elkerülhető a személyes megjelenés, illetve percek alatt, papír alapú dokumentumok használata nélkül jön létre a Diákhitel szerződés. Az e-szerződés előfeltétele az Ügyfélkapus hozzáférés, illetve az igénylés Neptun rendszeren keresztül történő indítása. Az új lehetőség mellett az eddigi, személyes ügyintézést igénylő hiteligénylési módok is rendelkezésre állnak.A Diákhitellel kapcsolatos minden fontos információ, tudnivaló elérhető a Diákhitel Központ internetes felületén.