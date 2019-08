Dübörög az építőipar a magyar lízingcégeknél

Kiemelkedő szerep jut a magyar gazdaságon belül az építőiparnak, a növekedést pedig az új gépek finanszírozásával a lízingcégek is segítik - közölte a Magyar Lízingszövetség.Az építőipari termelés az első félév során - éves összevetésben - 35 százalékkal növekedett, a 2015-ös szintet pedig több mint 56 százalékkal haladta meg. Ráadásul az első negyedévben az építőipar a termelési oldalon 1,2 százalékponttal járult hozzá az 5,3 százalékos GDP-bővüléshez.Az építőipari termelés növekedésével párhuzamosan megindult egy korszerűsítési hullám az ágazatban a Magyar Lízingszövetség adatai szerint. Az építőgépeknél ugyanis megugrott a finanszírozott összeg" - mondta Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára. A múlt évben a Magyar Lízingszövetség tagvállalatai 26 milliárd forintot helyeztek ki építőgépek finanszírozására, ami 46 százalékos növekedésnek felelt meg. A kiemelkedő tempó az idén is megmaradt: az érintett lízingtársaságok az első félévben 14,35 milliárd forint értékben finanszíroztak építőgépeket, ez pedig 29 százalékos emelkedést jelentett éves összevetésben.Tóth Zoltán kiemelte, hogy a jegybank vállalkozások számára kedvezményes finanszírozási lehetőségeket biztosító NHP Fix programja is szerepet játszott az építőgép-finanszírozás kiugró teljesítményében. Az első félévben építőgépekre megkötött lízingkonstrukciók 36 százaléka kötődött a jegybanki programhoz.A Magyar Lízingszövetség egyúttal azt is közölte, hogy a rugalmas és költséghatékony finanszírozás iránt egyre nyitottabbak a magyarországi vállalkozások, köztük a kis- és középvállalkozások. Ezt mutatja, hogy a teljes lízingpiacon az első félévben a finanszírozott összeg 375 milliárd forintot tett ki, ami 14 százalékos emelkedésnek felel meg. Ráadásul arányaiban a legmagasabb növekedés éppen a gépeknél (mezőgazdasági-, építőipari-, illetve egyéb gépek, termelő-berendezések) területén volt tapasztalható.A lízingcégek a jövőben arra számítanak, hogy a magyarországi vállalkozások univerzális finanszírozóként tekintenek majd rájuk, legyen szó bármilyen eszköz, például jármű- vagy gép beszerzéséről.