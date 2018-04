EKB: nő a hitelkereslet, és egyre lazábbak a bankok

2018 első három hónapjában mindenféle hiteltípus iránt nőtt a kereslet, így a vállalati hitelek, a lakossági jelzáloghitelek és a fogyasztási hitelek iránt is - számolt be a Reuters A hitelezési sztenderdek (belső iránymutatások és hitelfelvételi kritériumok) is mindegyik említett szegmensben enyhültek a 149 bank részvételével végzett felmérés szerint.Az EKB szerint a vállalati hitelezésben a versenynyomás és a kockázatérzékenység hatottak leginkább a hitelsztenderdek enyhítése irányába. A második negyedévben mind a hitelkereslet, mind a feltételek enyhülése folytatódhat a bankok várakozásai szerint.Az ING elemzése szerint az eredmények bátorítóan hathatnak az EKB-ra, hiszen azt mutatják, hogy laza monetáris politikája segíti a hitelezés fellendülését, miközben geopolitikai feszültségek egyelőre nem befolyásolták a hitelkeresletet. Bár nem e hét csütörtökén, de a mennyiségi lazítás meghosszabbítását várják a központi banktól a bank elemzői.