Elszálltak a bankhitelek, de az igazi durrantás még csak ezután jön

Találkozzon Kementzey Ferenccel a Portfolio Hitelezés 2018 konferenciáján! Regisztrálni itt lehet: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Általánosságban a növekedés nagyrészt a beáramló pályázati pénzeknek köszönhető, az évek óta tervezett jelentős fejlesztések megvalósulásával megnövekedett a beruházási hitelek iránti kereslet. Az általános növekedési ütem felett nő a hitelkereslet a szállásszolgáltatás, a vendéglátás, az ingatlan-bérbeadás, az építőipar, a fuvarozás illetve a mezőgazdasági szektor esetében. Az állománycsökkenési folyamat 8 év után véget ért, a vállalati hitelpiac 2017-ben növekedésnek indult. Mi ennek a trendnek a folytatására számítunk. A kis- és középvállalati szegmensben dinamikusabb a növekedés, mint a nagyvállalati szegmensben, és a jövőben is erre számítunk. Az ingatlanfejlesztési hiteleknél jelenleg magas a kereslet, ennek dinamikájában azonban csökkenést várunk a következő években. Raiffeisen részről a jegybank Piaci Hitelprogramjában tett vállalásokat az elmúlt 2 évben túlteljesítettük, idén is várhatóan teljesül az éves célunk.

Kementzey Ferenc vezérigazgató-helyettes Raiffeisen Bank Pályáját 1992-ben a Creditanstalt Rt.-nél kezdte. 1997-től a Bank Austria Creditanstalt Rt.-nél a kiemelt vállalati ügyfelek helyettes, majd 1999-től teljes körű vezetője. 2001-től a HVB Bank Rt. nagyvállalati üzletágának... Tovább »

Találkozzon Kementzey Ferenccel a Portfolio Hitelezés 2018 konferenciáján! Regisztrálni itt lehet: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az élénkülő gazdaság és a széleskörű pályázati lehetőségek miatt tavaly erős volt a kereslet. Az idei évben is ugyanez látszik a tárgyalás alatt lévő ügyletek alapján. A legtöbb cég már látja az idei évi beruházás-finanszírozási igényét és annak mértékét, de ebben lehetnek még időbeli eltolódások, akár a jövő évre is. A kapacitásbővítő beruházások következtében rövid-középtávon megugrik az üzleti volumen is. A növekvő forgóeszköz-szükséglet várhatóan további hitelkereslet formájában jelentkezik majd a bankoknál. Az EU-támogatásoknak jelenleg inkább szűkítő hatása van a banki finanszírozásra - az előleg kiutalások miatt -, de ezek a források nem fedik le a teljes szegmenst. Fontos kérdés lesz a jelenlegi EU-s támogatási ciklust követően, hogy milyen mértékben alakul át a támogatási rendszer. Ha az MFB Pontokon kihelyezésre kerülő forrásokat bővítik, az intézkedésnek lehet komolyabb elszívó hatása is. Az MFB Pontokat tekintve egyébként ilyet egyelőre nem érzékeltünk, de a jövőben ez változhat.Általánosságban elmondható, hogy az elmúlt 2-3 évben jelentős lazítás történt a kockázati sztenderdeken. Az árazáson felül elsősorban futamidőben volt könnyítés az elmúlt években. Egyes piaci szereplők már korábban meglépték ezeket az üzletélénkítő intézkedéseket, mások most zárkóznak fel. Az utóbbi hónapokban több konkurens bank részéről is tapasztaltunk jelentős állománygyűjtő tevékenységet, ami elsősorban árpolitikai eszközökkel történt, de több esetben nagyösszegű, publikus adatok alapján előre jóváhagyott ajánlatokkal folytattak akvizíciós tevékenységet. A Raiffeisen Bank esetében elmondható, hogy portfólió-minőség javításában az elmúlt években jelentős eredményeket értünk el, most már inkább a jelenlegi szintek tartásán van a hangsúly, illetve az üzleti volumenek további növelésén.Bankunk a Raiffeisen Electra Internetbank rendszerét ajánlja kkv-ügyfelei figyelmébe, mint elsődleges elektronikus banki csatorna. A rendszer elérhető okostelefonos használatra optimalizált változatban is, valamint külön alkalmazás használatával ügyfeleink okostelefonjaikkal átutalásaikat jóvá is tudják hagyni, bárhol is tartózkodnak. Továbbá az Electra segítségével ügyfeleink azonnali devizaátváltásokat tudnak kezdeményezni, bankkártyáik használati limiteit tudják menedzselni, űrlapok használatával számos adminisztratív ügyet bonyolíthatnak bankunkkal, valamint bankszámla kivonataikat hitelesen, PDF formátumban is le tudják tölteni.