Eltűntek a változó kamatozást kereső lakáshitel-felvevők

Hol tart ma a lakáspiac?

Ezek a negatív külföldi tendenciák nem fognak Magyarországra begyűrűzni?

Mit követelnek a bankok a hitelfelvevőktől?

Mennyire szorult vissza a változó kamatozás?

150-160 ezer környékén tetőzik (durván évi 3-5%-os növekedésnél tart) a lakáspiac - mondta Ralf Cymanek (Raiffeisen). Érett ciklusában van a lakáspiac, csökken a növekedési ütem a hitelezésben is, a lakásárakban a külső fővárosi kerületek, az agglomeráció és a vidéki nagyvárosok húzzák most felfelé az átlagot. Az új családtámogatási formák hozhatnak még növekedést a piacra - vélte Florova Anna (OTP). A Duna House 160-180 ezer tranzakcióra számít idén, miközben lassulhat az árnövekedés (tavaly ez nem jött be) - mondta Fülöp Krisztián. A falusi CSOK-kal kapcsolatban van egy kis gyomorgörcse még, tart ettől a típusú intézkedéstől ("a munkanélküliség lehet a következő home office"), ugyanakkor a lakáspiaci kereslet még mindig egyértelműen erősebb a kínálatnál. Tátrai Bernadett (Fundamenta) hangsúlyozta: az LTP-támogatás megszüntetése után is van élet, nem a piac szűnt meg, hanem a termék. A lakáspiacra továbbra is pozitívan hat 1. a lakás mint vagyonelem megbecsültsége, a 2. lakásállomány életkora 60%-ban 30 és 60 év közötti (mindössze 15% épült a 90-es évek után), így a felújításnak egyre nagyobb szerepe lehet, 3. van hitelképes kereslet. Simonyi Tamás (KPMG) felhívta a figyelmet: a világ legnagyobb városaiban már masszív esésben vannak a lakásárak. Van, ahol kifejezetten hűti a piacot az állam.Ralf Cymanek (Raiffeisen) szerint a világ nagyvárosaiból kiszorulnak az átlagos jövedelmű vásárlók, nem a helyi igények hajtották felfelé az árakat. A budapesti piacot viszont nem a gazdag oroszok vagy más térségekből érkezők hajtották felfelé, és a GDP-arányos mutatók is jelentős bővülési potenciált jeleznek. Florova Anna (OTP) nem számít a külföldi példákhoz hasonló nagy áresésre, Fülöp Krisztiánhoz hasonlóan, aki még a lassulás mellett is jó befektetésnek tartja jelenleg is az ingatlanvásárlást. Tátrai Bernadett (Fundamenta) szerint országosan szűk szegmenst alkotnak a lakásbefektetők, a saját lakástulajdon biztonságában hisz a lakosság nagy része, és a lakásvásárlással szemben a felújítások fognak előtérbe kerülni.Szerencsére a magyar piac nem versenyez a klasszikus kockázati paramétereken, egészségesen szabályozott a hitelfelvétel, a debt-to-income mutató 30% környékén vagy az alatt, a loan-to-value 50-55% körül alakul - mondta Ralf Cymanek (Raiffeisen). Az OTP továbbra is mindenhol jelen van az országban, a községekben azonban nem lát érdemi árnövekedést, ez a megkövetelt önerőben földrajzi differenciálódást okoz. A jelenlegi kamatszint mellett kezd összemosódni a személyi kölcsönök és a lakáshitelek piaca, nagyon alacsony kockázati költség mellett. Tátrai Bernadett (Fundamenta) szerint az éveken keresztül történő lakás-takarékpénztári megtakarítás jelentősen javítja a fizetési fegyelmi statisztikákat is, így kifejezetten jó a hitelportfólió minősége a pénztárnál.A Raiffeisennél és az OTP-nél a hitelfelvevők csaknem 100%-a ma már a fix kamatozású lakáshiteleket választja. A legnagyobb slágernek most a 10 évig fix lakáshitelek számítanak. Havonta 400-500 darab lakáshitelt értékesít a Duna House, az elmúlt hónapban már csak egy olyan ügyfelük volt, aki a változó kamatozást választotta. A nem fizető mutatójuk manapság gyakorlatilag nulla. A Fundamentának soha nem volt változó kamatozású hitele, a teljes futamidőre fixálnak. Tátrai Bernadett másokat is arra biztat, hogy ne csak 5 vagy 10 évre fixált hiteleket nyújtsanak.