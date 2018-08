Emelkednek a kamatok, de szárnyal a lízingpiac

Ahogy Nyikos Katalin, a Magyar Lízingszövetség elnöke a szervezet közleményében felhívta a figyelmet, a forintalapú konstrukciók kamata az utóbbi hónapokban nőtt, főként az agrárfinanszírozásban. Az emelkedő kamatszint ellenére nagyon erős félévet zárt a lízingpiac a kedvező beruházási, gazdasági környezetben.

a személy- és kisteherautóknál a finanszírozott összeg kiemelkedő mértékben, 40 százalékkal közel 119 milliárd forintra emelkedett,

ezen belül a magánszemélyek újautó-beszerzéseit 17,2 milliárd forint értékben finanszírozták a lízingcégek, ami szintén 40 százalékos emelkedésnek felel meg,

bár a járműpiacinál kisebb mértékben, de így is két számjegyű növekedés volt a flottaszegmensben: a finanszírozott összeg 12 százalékkal közel 40 milliárd forintra nőtt.

a gépeket és berendezéseket, valamint haszonjárműveket magában foglaló eszközfinanszírozásban a finanszírozott összeg 168,6 milliárd forintra rúgott az első félévben,

ez a teljes lízingpiac 18 százalékos növekedésénél alacsonyabb, 7 százalékos bővülést jelent,

elsősorban a nagyhaszongépjárművek hozták a növekedést, a gépek inkább tartották a korábbi év kiemelkedően magas szintjét.

Továbbra is a járművek húzzák leginkább a piacot:Vitték a termelőeszközöket is:A gépeknél és berendezéseknél több uniós pályázat volt folyamatban az első félévben, amelyek hatása csak a második félévben lesz látható a lízingpiaci számokban - mondta Nyikos Katalin.A Lízingszövetség összefoglalójából kiderül az is, hogy a 2014 óta az egyik legstabilabb lízingpiaci szegmensben, a mezőgazdaságigép-finanszírozásban a kihelyezett összeg 2018 első felében 39,3 milliárd forint volt. Ez pedig éves szinten közel 12 százalékkal haladja meg az egyébként magas bázist. A magyarországi építőipari boommal összhangban az építőipari gépeknél 33 százalékkal 11,1 milliárd forintra nőtt a lízingcégek által kihelyezett összeg. Az állami infrastrukturális beruházásoknak és a lakásépítés talpra állásának köszönhetően az építőiparigép-lízingnél az év hátralévő részében további bővülésre lehet számítani.A féléves adatokból kiderül az is, hogy az IT-szegmens és az ingatlanlízing egyre marginálisabb szerepet tölt be a piacon.Nyikos Katalin szerint miután a második félév beruházási szempontból általában erősebb, a jelentős növekedéssel zárult félév után folytatódhat a bővülés a lízingpiacon, a járműpiacon pedig továbbra is megerősödött keresletre számítunk. Az emelkedő gazdasági teljesítmény, a beruházások felfutása kedvez a lízingfinanszírozásnak. Az emelkedő kamatkörnyezet azonban óvatosságra inti beruházási döntéseiknél a lízingpiaci szereplőket.A piaci kamatemelkedést némileg kompenzálhatják az alternatív megoldások, például az új - államilag támogatott - EXIM-es programok, amelyek kedvező refinanszírozási hátteret adhatnak a lízingcégeknek.