Finanszírozási és növekedési konvergencia - Az eladósodás margójára

Az eladósodás természete

Az eladósodás szintje, üteme és annak szektorok közötti megoszlása egyaránt fontos szereppel bír abban, hogy a hitelezés a fenntartható gazdasági fejlődést elősegítse. E tekintetben különösen a 2007-2009 közötti pénzügyi válság irányította rá ismét a figyelmet a szektorális (állam és magán) adósság és a makrogazdasági teljesítmény közötti összefüggések vizsgálatára.Az államadóssággal kapcsolatban a korábbi kutatási "főáram" megállapítása az volt, hogy a magas adósság szinttel rendelkező országok alacsonyabb gazdasági növekedést mutatnak, mint a kevésbé eladósodott államok. Ebből következően a csökkenő adósság és a finanszírozás szerkezete meghatározó a növekedés szempontjából. A válságot követő közel egy évtized hazai gazdaságpolitikai erőfeszítései a konszolidációról szóltak. Az államadóság GDP arányos szintje folyamatos, mintegy 10 százalékpontos csökkenéssel 73,6 százalékra (Eximbankkal, Eximbank nélkül 71,7 százalék) mérséklődött 2017 év végén. Ami pedig a finanszírozás szerkezetének szempontjából kulcsfontosságú, hogy ma már közel 80 százalékban forintalapú és kétharmad arányban belföldről - ezen belül növekvő arányban a lakosság által - finanszírozott, mely jelentősen hozzájárult az ország sérülékenységének és így a hozamok csökkenéséhez. Ezen kedvező trendek folytatása továbbra is szükséges a fenntartható felzárkózáshoz.A magánszektor eladósodása azonban más természetű. Az empirikus irodalomban számos elemzést találunk a pénzügyi rendszerek fejlődése, az eladósodás, valamint a gazdasági növekedés és fejlettség kapcsolatára. Ezekben konszenzusos jelleggel megállapítást nyert, hogy a pénzügyi fejlettség és a magánszektor banki hitelpenetrációjának mélysége meghatározó a GDP-növekedés, a tőkefelhalmozás, valamint a hatékonyság javulása szempontjából. A banki hitelezés hozzájárul a vállalatok egyre szélesebb körének hozzáadott érték növeléséhez, de a termelés rövid távú finanszírozásán túl, a kapacitásokat bővítő és hatékonyságot javító beruházások finanszírozása, valamint az export és határokon átnyúló tevékenység hitelezése egy ország versenyképességét tudja meghatározni. A lakosság, mint a fejlett gazdaságok legfontosabb végfelhasználójának hitelezése pedig közvetve és közvetlenül hat a fogyasztáson és beruházásokon át az össztársadalmi jólétre és tőkefelhalmozásra.

Konvergencia 1.0

A hazai vállalati és lakossági banki hitelállomány a GDP arányában a 2000-es évek eleji 30 százalék alatti szintről - a régióval együtt -, 8 év alatt megduplázódott. Az akkori hitelkonvergencia a hazai penetrációt a régió élmezőnyébe emelte mind vállalati, mind a lakossági, azon belül a lakáscélú hitelek esetében. Hazánk a régióval együtt látszólag együtt mozgott a pénzügyi mélyülés vezérelte gazdasági felzárkózás pályáján. Az eladósodás azonban koncentráltan ment végbe az ügyfelek és szektorok között (háztartás és kereskedelmi ingatlan). Mindez a forintkamatok "versenyképtelensége" miatt deviza alapon, változó (változtatható) kamatok mellett valósult meg nagyon rövid időn belül. A begyűrűző válság pedig már egy sérülékeny és túladósodott magánszektort talált. A válságot követő hosszú mérlegalkalmazkodás következtében a hazai magánszektor hitelek aránya 32 százalékra - az előző konvergencia szakasz kezdeti szintjére - süllyedt, míg régiós versenytársaink szinten tartották, vagy tovább növelték hitelállományukat. Jelenleg tehát egy több mint másfél évtizeddel ezelőtti hitel/GDP mutatóval kezdjük a felzárkózás újabb fejezetét, már nem csak az uniós, de a régiós átlaghoz is.

Konvergencia 2.0

Ha azt a célt tűzzük ki, hogy a következő évtized végére fenntartható reálkonvergencia valósuljon meg és ezzel a osztrák GDP 80 százalékát elérjük, annak peremfeltételei az évi stabil 4-4,5 százalékos reál GDP-növekedés, az ezzel megegyező ütemű termelékenység javulást biztosító 23-25 százalékos beruházási ráta, valamint a reálkeresetek megduplázódása. Az ezzel konzisztens hitelkonvergencia természetesen csak kéz a kézben valósulhat meg. A hitelezés, a jövedelmek, valamint a produktív beruházások emelkedésének együtt kell megvalósulnia, mindhárom szükséges, de önmagában egyik sem elégséges feltétele a fenntartható felzárkózásnak.Magyar sajátosság, hogy az új hitelciklust a hazai bankrendszer régiós és uniós összehasonlításban az egyik legalacsonyabb - legyen az mérlegfőösszeg, vállalati, lakossági vagy lakáshitel - penetráció mellett kezdte meg. Pozitívum azonban, hogy az elmúlt évek konszolidációjának köszönhetően kitisztult a bankrendszer mérlege, tőke- és likvidtás helyzete stabil. Adottak tehát fel tételek ahhoz, hogy a korábbinál magasabb egyensúlyi dinamika mellett bővüljön a hitelezés.A reálkonvergenciával konzisztens hitelpálya a jelenleg a GDP csupán mintegy harmadát kitevő magánszektor hitelállomány duplázását kívánja meg a következő évtized végére. Szintjében ezzel hozzávetőlegesen a mai EU-s, illetve osztrák hitelpenetráció 90 százalékát érné el a bankrendszer. Ennek teljesítéséhez kétszámjegyű éves hiteldinamikára van szükség valamennyi szektor hitelezésében. Az elmúlt években fenntarthatónak és szükségesnek ítélt 5-10 százalékos növekedési sáv a vállalati hitelezésben 2017-ben teljesült ugyan, de a válságot követő - és különösen az NHP időszakát megelőző - állománylépülés a visegrádi országok legalacsonyabb vállalati eladósodását eredményezte. Így a korábbinál magasabb, 10-15 százalékos hiteldinamikát a hazai vállalatok erős bankhitelekre utaltsága és különösen az EU-s források 2020 utáni várhatóan csökkenő rendelkezésre állása indokolja. Ezen tényezők ismeretében kiemelkedően fontos, hogy egy szélesebb KKV ügyfélkör hitelhez jutási felételei biztosítottak legyenek a vállalati életciklus teljes horizontján, mellyel átlagosan - a 2017-ben mért - 13 százalékos átlagos hiteldinamika fenntartása a cél. Ebben a bankok magasabb kockázatvállalását a garanciaprogramok felfutása is támogathatja.Nemzetközi és régiós szinten összevetve a 2017-es hazai hitelállományokat, valamint az aktuális hiteldinamikákat jól látszik, hogy fundamentálisan nagyobb tér a lakossági, azon belül is lakáshitelezés előtt áll. A régióban jelenleg legalacsonyabb GDP arányos lakossági és lakáshitel állományok éves szinten 15, illetve 18 százalékos éves növekedési üteme mellett valósulhat meg a felzárkózás.Fontos azonban, hogy az új konvergencia minőségi ismérveit is szem előtt tartsuk. Az eladósodás növekedése kívánatos folyamat, amennyiben a háztartások szélesebb köre vesz fel hitelt. Jelenleg a háztartások mintegy harmada rendelkezik valamilyen hiteltermékkel, míg ez az arány 50 százalék körül szóródik Nyugat-Európában. Ha ezt az arányt sikerülne megközelíteni, úgy a növekvő adósságteher a rendelkezésre álló jövedelem arányában fenntartható pályán maradna, a 2015 óta hatályos adósságfék szabályok mellett. Stabilitási, fogyasztóvédelmi szempontból kívánatos, hogy a hiteltörlesztések a futamidő minél hosszabb horizontján kiszámíthatóak legyenek, így a hitelfelvételnek forintban, minél hosszabb távra rögzített kamatozás mellett kell történnie. Ennek elősegítésére és az árverseny javítására a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek térnyerése, valamint a tény, hogy a februárban folyósított lakáshitelek 70 százaléka kamatfixált volt üdvözlendő folyamat. Így az alacsony hitelpenetráció tükrében a következő években egy, a jelenleginél érdemben magasabb hiteldinamika is kívánatos lehet a háztartási hitelezésben, amennyiben a hitelállomány bővülése megfelelő árverseny mellett, az ügyfelek szélesebb körénél valósul meg, és azt a jövedelmek fenntartható növekedése is kíséri.

A fentebb bemutatott hitelkonvergencia nem egy az MNB által felrajzolt hosszú távú előrejelzés vagy várakozás, hanem egy reálkonvergenciával konzisztens hitelpálya. Ezen peremfeltételek teljesülése esetén a vállalati és háztartási szektor eladósodása fenntartható és egészséges szerkezetben valósulhat meg. A jegybank feladata annak szoros nyomon követése, hogy az új hitelkonvergencia prudens mederben valósuljon meg. Amennyiben a hitelezés dinamikus bővülése a jövedelmek növekedése nélkül történne, az fenntarthatatlan, instabil állapotot eredményezne. Ebben az esetben az MNB mikro- és makroprudenciális eszközeivel készen áll a kockázatok csökkentésére.