Gyorskölcsönök: figyelmeztetést adott ki az MNB

A "gyorskölcsönöknek" a felvett tőkén felül visszafizetendő kamatát és a hitelhez kötődő egyéb költségeit jogszabály alapján az érintett piaci szereplők a teljes hiteldíj-mutatóban (THM) jelzik. A személyi kölcsönök éves THM-je nem lehet magasabb, mint a jegybanki alapkamat, plusz 24 %. Ennek mértéke jelenleg 24,9 %.

Immár több pénzügyi vállalkozás is kínál és reklámoz itthon "gyorskölcsönöket". Ezek olyan személyi kölcsönök, amelyek pl. átmeneti fizetési problémák esetére vagy vásárlás igény kielégítésére szolgálnak, kis összegűek, akár rövid futamidejűek. Kezes, ingatlanfedezet, sőt esetleg az ügyfél jövedelmeinek előzetes vizsgálata nélkül is igényelhetők.Ilyen lehet pl. a fizetendő (a személyi kölcsönök THM-plafonját meg nem haladható) késedelmi kamat, az ezen felüli késedelmi, behajtási és felmondási díj, illetve a (fizetésre felszólító) személyesen kilátogatás vagy levelek költsége., például mert nem áll rendelkezésére a megfizetendő összeg. A prolongálási díj - hitelösszegtől és futamidőtől függően - több ezer vagy tízezer forintra is rúghat. A THM körén kívül eső szolgáltatások futamidő alatt történő felmondása is jelentős többletköltséggel járhat.A "gyorskölcsönökhöz" az ügyfél gyakorta választhat kényelmi szolgáltatásokat, mint pl. a gyorsított hitelbírálatot, a lakásban történő szerződéskötést és törlesztést (illetve utóbbi alternatívájaként lehetőség van nem banki átutalással, bankfiókban történő befizetéssel kérni a törlesztőrészletek fizetését), s köthet a hitelszerződéshez kiegészítő élet vagy egyéb biztosítást is. Ezek díját szintén nem számítják bele a THM-be. Együttes igénylésük nyomán viszont az ügyfél teljes visszafizetendő összege így akár az igényelt kölcsön kétszeresére is hízhat. Célszerű ezért előzetesen rákérdezni e költségekre, s megfontolni, hogy valóban szükség van-e igénybe vételükre.Figyelemmel kell lenni arra is, hogy egyes rövid futamidejű hiteltermékeknél a futamidő lejártával jelentős egyösszegű befizetés szükséges, a tőketörlesztés és egyéb díjak egyszerre válnak esedékessé, ezek törlesztéséhez megfelelő forrással kell rendelkeznie az ügyfélnek.A fogyasztóknak szerződéskötés előtt érdemes - az MNB honlapján elérhető, valamennyi hazai hiteljánlatot tartalmazó Hitel- és lízingválasztó program segítségével - dönteni, hogy milyen típusú személyi kölcsönt vesznek fel. Ezután érdemes legalább 3 pénzügyi intézmény konstrukciójának konkrét szerződéses feltételeit áttanulmányozni, alaposan tájékozódva a THM-en kívüli költségek mértékéről is.Ezek ismeretében átgondolandó, hogy biztosan fizethetők-e határidőben a törlesztőrészletek, mennyi spórolható meg a kényelmi szolgáltatásokról való lemondással (pl. a lassabb hitelbírálat kivárásával, nem otthoni fizetéssel), s mik a késedelem, szerződésmódosítás költségei. Végig kell gondolni, hogy van-e kockázata az ügyfélnek, ha havi fizetést kap, ám heti törlesztésű hitelszerződést kötne. Kicsinek tűnő heti vagy havi törlesztők esetén is érdemes előre tájékozódni, hogy a futamidő végéig összességében mennyit kell fizetni az adott pénzügyi intézménynek.