Hatalmas gépfinanszírozási programot indított el az MFB

A Nemzeti Gépfinanszírozási Program célja, hogy kedvező kamatozású és feltételrendszerű finanszírozási lehetőséget nyújtson a mezőgazdasági gépek gyártásával, illetve forgalmazásával foglalkozó cégeknek, valamint azoknak a KKV kritériumoknak megfelelő vállalkozásoknak, amelyek mezőgazdasági gépek vásárlását tervezik.Bernáth Tamás, az MFB elnök-vezérigazgatója a mai bejelentés kapcsán hangsúlyozta:A kedvezményes kamatozás és a hosszabb futamidő az induló vállalkozásokat is helyzetbe hozhatja, melyek finanszírozása a Magyar Fejlesztési Bank stratégiai feladatai közé tartozik.30 milliárd forintos keretet biztosít a Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező mezőgazdasági gépgyártók gyártókapacitásának fejlesztésére, az értékesítési tevékenység bővítésére és a mezőgazdasági gépek forgalmazásának elősegítésére. A futamidő beruházási hitel esetén legfeljebb 15 év, forgóeszköz-, illetve készletfinanszírozó hitel esetében pedig legfeljebb 6 év. Hitelfelvevőnként minimum 150 millió Ft, maximum 3 milliárd Ft igényelhető (KKV beruházási támogatás kategóriában a maximum 2,25 milliárd Ft), saját erő pedig csak beruházási hitel igénylése esetén szükséges, melynek mértéke minimum 10 százalék.ésegyüttes keretösszege 50 milliárd forint. A konstrukciók olyan új mezőgazdasági gépek beszerzését finanszírozzák kedvező feltételekkel, melyeket Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező mezőgazdasági gépgyártó állított elő, és maga, vagy a vele szerződéses viszonyban lévő gépkereskedők útján értékesít.A futamidő ennél a hitelnél is kedvezően alakul, akár 7 év is lehet, a finanszírozási összeg minimum 1 millió Ft, maximum 100 millió Ft.A hitel-, illetve lízingkérelmet az adott beruházási tárgyat/lízingtárgyat értékesítő Gépgyártónál vagy Gépkereskedőnél lehet benyújtani.Az MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Program termékeinek értékesítésére az MFB a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-vel kiemelt közvetítői szerződést kötött. A vevőfinanszírozási programokhoz a gépgyártók és gépkereskedők a kiemelt közvetítővel megkötött alvállalkozói szerződéssel csatlakozhatnak. Az MFB Nemzeti Gépfinanszírozási Programról, illetve az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 (VFP) részleteiről a www.mfb.hu oldalon tájékozódhatnak.