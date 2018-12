Hitelzsonglőrök kezdik ellepni Magyarországot - Elszabadul a pokol?

Néhány piaci adat

Ahogy már számtalan cikkünkben bemutattuk, a magyar lakossági hitelpiacnak két fontos motorja van évek óta: a lakáshitelek és a személyi kölcsönök piaca. A lakáshiteleket sokkal nagyobb átlagösszeggel és hosszabb futamidővel veszik fel a háztartások, ezért a bankok stabilitása szempontjából nagyobb jelentőségük van. Társadalmi, szociális szempontból viszont legalább ennyire érdekesek a kétharmadrészt hitelintézetek, harmadrészt pénzügyi vállalkozások által kihelyezett személyi kölcsönök.

A magyar lakosság személyikölcsön-tartozása 2009 elején 676 milliárd forinton tetőzött. A legfrissebb, október végi MNB-statisztikák alapján ezt az elmúlt hetekben ismét elérhettük, így idén év végén dől meg a csaknem 10 évvel ezelőtti csúcs. Fontos kockázatmérséklő tényező, hogy míg annak idején a személyi kölcsönök több mint 40%-a devizahitel volt, mára ezek gyakorlatilag eltűntek.

A hitelezés robbanását ettől függetlenül jól érzékelteti, hogy a lakosságnál kint lévő személyi kölcsönök csaknem kétharmadát, de legalább felét az elmúlt egy évben vettük fel, erre utal legalábbis, hogy az elmúlt egy évben összesen 433 milliárd forintnyi személyi kölcsön került kihelyezésre (egy év alatt +49%), miközben az éven belül kifutó kölcsönök aránya marginális. (A hiteltörlesztések állományt amortizáló hatása miatt valószínűleg inkább 50% környékén van ez az arány).

Ahogy a lakáshitelek esetében is bemutattuk már, a hitelfelvevők köre azonban jóval szűkebb most, mint a válság előtt - vagyis elsősorban az átlagos összeg növekedésének köszönhető az új volumen robbanása. Ez a magyarázata annak, hogy bár a tartozás ismét csúcsokat döntöget, a szeptember végi adatok szerint "csak" 642 ezer élő személyikölcsön-szerződés van, ami kétharmada a korábbi csúcsnak.

Kik vesznek fel ilyen hiteleket?

problémamentes hitelfelvevők (36%) : az átlagosnál jóval magasabb jövedelem és alacsony eladósodottság jellemző rájuk,

: az átlagosnál jóval magasabb jövedelem és alacsony eladósodottság jellemző rájuk, alacsony jövedelemszinttel, de prudens módon eladósodottak (30%) : alacsony jövedelmük fokozhatja a kiszolgáltatottságot,

: alacsony jövedelmük fokozhatja a kiszolgáltatottságot, nem teljesítésre hajlamosak (18%) : az előzőekkel egy csoportban, alacsony jövedelmű kiszolgáltatottként mutatja be őket a jelentés,

: az előzőekkel egy csoportban, alacsony jövedelmű kiszolgáltatottként mutatja be őket a jelentés, zsonglőrök (8%) : akik több hitelszerződéssel rendelkeznek, jellemzően más típusú személyi kölcsönük is van a személyi kölcsön mellett, és többségükben bankoknak és pénzügyi vállalkozásoknak egyaránt tartoznak,

: akik több hitelszerződéssel rendelkeznek, jellemzően más típusú személyi kölcsönük is van a személyi kölcsön mellett, és többségükben bankoknak és pénzügyi vállalkozásoknak egyaránt tartoznak, túlvállalók (8%): átlagos jövedelmi szintjükhöz túlzott eladósodottság párosul, és náluk a legelterjedtebbek a folyószámlahitelek, hitelkártyák is. Közel 5%-uknak egynél több folyószámlahitele is van, és bár általában hitelintézeteknek tartoznak, 40% csak pénzügyi vállalkozáshoz fordul. Egy potenciális gazdasági sokk esetében ők kerülhetnek a legnagyobb pénzügyi nehézségbe.

A jegybank november legvégén megjelent Pénzügyi stabilitási jelentése kicsit közelebb visz minket a fogyasztási hitelt felvevők megismeréséhez. Konkrétan 343 ezer, 2015-2016-ban fogyasztási hitelt felvett hiteladóst vizsgáltak meg. Az elemzés egy úgynevezett nemhierarchikus (K-középponú) klaszteranalízissel kategorizálta az alábbi csoportokba őket:Az utóbbi kettő, leginkább veszélyeztetett csoport egyes jellemzőit az alábbi két ábra foglalja össze.

megjelent egy olyan adósréteg, amely az átlagoshoz képest lényegesen alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik, és amely csoport az összes fogyasztásihitel-adós közel felét teszi ki.

A fenti csoportok létezéséből egyelőre nem von le messzemenő következtetéseket az MNB jelentése sem, mindenesetre konstatálja, hogy már 2016-banA hitelintézetek személyi kölcsöneinek mindössze 3%-a van a szeptember végi adatok szerint 90 napon túli fizetési késedelemben, de mivel százezres nagyságrendű veszélyeztetetti vagy legalábbis alacsony jövedelme miatt kiszolgáltatott rétegről beszélhetünk, egy gazdasági sokk ennek a nem teljesítési aránynak a jelentős megugrásával fenyeget.

A kockázati szint némi emelkedésére utal az is, hogy nemcsak az átlagos hitelösszeg, de a vállalt futamidő is növekszik a lakáshitelekhez hasonlóan a személyi kölcsönök esetében is. Az MNB adósságfék-szabályozásába nem beférő hitelfelvők számára a futamidő növelése lehet az egyik módszer arra, hogy beszorítsák a törlesztőrészletet a személyi kölcsönökre vonatkozó 50%-os (400 ezer forint feletti jövedelem esetén 60%-os) nettó jövedelemarányos korlát alá.

Október 1-jétől ugyan szigorodott az MNB adósságfékszabályozása, de (vélhetően mivel a személyi kölcsönök döntő többsége jellemzően amúgy is fix kamatozású és rövidebb futamidejű), ez csak a jelzáloghitelekre terjedt ki, a fedezetlen fogyasztási hitelekre nem.

Lakáshitel-önerő személyi kölcsönből?

Pedig a személyi kölcsönök felvétele egyre több esetben kapcsolódik a jelzáloghitelek felvételéhez. Létező jelenség a jelzáloghitelek (egy ingatlanfedezet esetén) legalább 20%-os önerejének a személyi kölcsönből való előteremtése is, bár több bank tapasztalataink szerint ettől kifejezetten igyekszik eltanácsolni lakáshitel-felvevőit.Az MNB friss Makoprudenciális jelentése alapján egyre többen kerülnek közel a lakáshitelek 80%-os hitelfedezeti mutatójához, vagyis vállalnak 60%-80% közötti hitelfelvételt a lakás forgalmi értékének arányában.

Ha felső becslésként feltételezzük, hogy ezek a hitelek önerőként szolgáltak, és ezeket a hiteleket teljes mértékben hozzáadnánk a később felvett jelzáloghitel összegéhez, akkor a lakáshitel-felvételt megelőző személyi hitelek átlagosan közel 25 százalékponttal növelnék meg a később felvett lakáshitel hitelfedezeti mutatóját (HFM) az esetek közel felében a 80 százalékos szabályozói limit fölé emelve az érintett ügyletek HFM- szintjét - jegyzi meg az említett jelentés. A jegybank folyamatosan monitorozza ezt a jelenséget is - nagy kérdés, idővel szabályozói beavatkozásra is elszánja-e magát a fenti jelenségekből fakadó kockázatok mérséklése érdekében.