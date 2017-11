Inkorrekt volt a Correct és a Corner zálogház

A vizsgálatok megállapították, hogy a pénzügyi vállalkozások fogyasztói kézizálog-kölcsöneiknél megsértették a THM számítására vonatkozó rendelkezéseket, és a jogszabályi felső korlátot - esetenként jelentősen - meghaladó THM mellett nyújtottak kézizálog-kölcsönt ügyfeleiknek.

A feltárt jogsértések miatt a CORNER Záloghitel Zrt.-re emellett 5 millió forint, a Correct Zálogház Zrt.-re 1,5 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a kézizálog-hitelezési piac több szereplőjénél folytatott le fogyasztóvédelmi vizsgálatot. Ennek során a jegybank többek közt ellenőrizte, hogy a pénzügyi intézmények betartják-e a THM-szabályokat. Az MNB az ellenőrzések nyomán tavaly és idén is büntetett.A most lezárt jegybanki vizsgálatok a CORNER Záloghitel Zrt.-nél a 2014. január 1. és a 2017. január 31. közötti, a Correct Zálogház Zrt.-nél a 2013. január 1-től 2017. július 28-ig terjedő időszakot tekintették át.A Correct Zálogház Zrt. emellett a tevékenységét népszerűsítő közterületi plakátjain, szórólapjain és honlapján elhelyezett kereskedelmi kommunikációjában - szintén jogsértő módon - nem tüntette fel aTöbb hirdetésében pedig a fogyasztók megtévesztésére alkalmas"a legkedvezőbb" a zálogpiacon.A vizsgált kézizálog-piaci szereplők a fenti gyakorlatukkal jogszabály által meg nem engedett árazást alkalmaztak. Sérült a fogyasztók azon joga is, hogy az adott termék - annak valós jellemzőinek alapul vételével - más, versengő kézizálog-hiteltermékekkel összehasonlíthatóvá váljon.Az MNB ma közzétett határozataiban felhívta az érintett pénzügyi intézményeket a THM számítására, mértékére és közzétételére vonatkozó jogszabályi rendelkezések mindenkori betartására.A bírság mértékénél a jegybank figyelembe vette, hogy a pénzügyi vállalkozások a fogyasztók vagyoni érdekének védelmére vonatkozó, illetve tájékoztatáshoz fűződő jogával kapcsolatos jogszabályokat sértettek meg, s hogy a jogsértések jelentős számú kézizáloghitel-szerződést érintettek.