Itt az új svájci frank? Néhány lakáshitelest már megcsapta a szele

Februárban a fél világ megijedt, hogy valóban beköszöntött az emelkedő hozamok korszaka, különösen a tőzsdék reagáltak pánikszerűen. Bár az MNB felvette a kesztyűt az emelkedő hozamokkal új, tavaly év végén bevezetett swap eszközével, már a január-februári fejlemények is bizonyították, hogy nem lehet immúnissá tenni a lakossági hitellel rendelkezőket a hozamemelkedéssel szemben. Igaz, az elmúlt hetekben megnyugodtak a kedélyek, és a februári szintről lefelé fordultak a hozamok, az első "figyelmeztetés" mindenesetre már megvolt.

A bankközi piac rövid lejáratán azonban mit sem érzékeltek ebből, a lakáshitelesek szempontjából mérvadó 3, 6 és 12 havi BUBOR január-februárban meg sem rezzent. A 3, 5 és 10 éves kamatperiódusú hitelek kamatát alapjaiban meghatározó ÁKK-referenciahozamok és bankközi kamatswap (BIRS) hozamok azonban egyaránt növekedtek január-februárban. Paradox módon nem a kamatszempontból kritikusabbnak tartott változó kamatozású lakáshitelek kamatánál éreztette tehát hatását a piaci megingás, hanem a fix kamatozásúakénál: több bank is megemelte ennek következtében néhány bázisponttal vagy tizedszázalékkal újonnan felvehető minősített fogyasztóbarát lakáshitelének a kamatszintjét, miközben a változó kamatozású hiteleknél ilyesmire (legalábbis a referenciahozamra hivatkozva) nem kellett sort keríteni.

Véletlenül sem szeretnénk azonban azt sugallni, hogy ez a jövőben is így lesz: a hozamgörbe rövid szakaszával együtt a BUBOR-ban is készülni kell piaci turbulencia és a monetáris politika esetleges változásai nyomán emelkedésre, a régóta 0,9%-on álló alapkamat fenntartása mellett is. Sőt, a magyar hozamgörbe sokkal meredekebb például a lengyelnél, a magyar rövid hozamokban hozzájuk képest nagyobb tér van az emelkedésre. Épp a sűrű, döntően valószínűleg felfelé mutató kamatváltozásoktól óvhat meg a fix kamatozású lakáshitelek választása. Legalábbis az első kamatperiódusban, ha ugyanis épp a következő kamatfordulónál ér minket a hozamkörnyezet emelkedése, semmi sem véd meg attól, hogy a változó kamatozású hitellel rendelkezőkhöz hasonló törlesztőrészlet-emelkedést szenvedjünk el fix kamatozású lakáshitel felvevőjeként. Az MNB friss adatai szerint a változó kamatozású hitelt felvevők aránya még mindig jelentős: idén januárban csökkent először 40% alá.

A kamatforduló említett időzítési problémája miatt még a fix kamattal rendelkezők jó része sincs védve a törlesztőrészlet megemelkedése ellen. Kizárólag azok, akik a futamidő egészére fix kamatozású hitelt vettek fel. Az MNB tavalyi adatai alapján a lakáshitelesek mindössze nagyjából 6,5%-a vesz fel legalább 10 évre rögzített kamatozású hitelt, és csak a hitelintézetek egy része (CIB, Fundamenta, MKB, OTP, UniCredit) kínál ilyen hitelt, jellemzően (adósminősítéstől függően) 3,5 és 6,5 százalék közötti kamattal. A hitelajánlatok személyre szabottabb kalkulálásához a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

A helyzet azonban nem teljesen olyan a változó kamatozású lakáshitelek esetében sem, mint a devizahiteleknél volt: míg a devizahitelek tőketartozását jelentősen megemelte a svájci frank, az euró vagy éppen a japán jen árfolyamának szárnyalása, így gyakorlatilag ellehetetlenítette a lakáseladással történő kiszállást; addig a forinthitelek esetében csak és kizárólag a törlesztőrészlet emelkedésétől kell tartani. Korábbi statisztikáink szerint egy átlagos frankhitel mérvadó frankárfolyama annak idején 60%-kal volt magasabb a forintosításkor, mint a hitelfelvételkor. Mint alábbi ábránkon látható, ehhez hasonló hatással járna, ha egy ma 5%-os kamatozású 20 éves lakáshitel kamata nagyjából 10%-ra emelkedne. Minden 1 százalékpontos kamatemelkedés nagyjából 5-10%-os törlesztőrészlet-növekedést hozna, futamidőtől függően.

Az MNB novemberi Pénzügyi stabilitási jelentésében ismertetett, 1500 háztartás megkérdezésén alapuló kérdőíves felmérés azonban azt mutatja, hogy sokan nincsenek felkészülve a törlesztőrészlet emelkedésére. Bár a jegybank által túlzottan eladósodottnak tekintett háztartások aránya mindössze 3-8%, saját bevallás szerint a megkérdezettek 22%-a 1 hónapig sem lenne képes folytatni a hiteltörlesztést életszínvonalbeli változás nélkül. Mindössze 8,5% lenne képes fél évnél tovább az adósságszolgálat zavartalan teljesítésére.