Kimerülőben a magyar bankok aranybányája

Megjelent a Magyar Nemzeti Bank félévente esedékes Pénzügyi stabilitási jelentése az alábbi fő üzenetekkel, ezeket a jegybank mai sajtótájékoztatóján mutatták be.A nemzetközi környezet bizonytalanabbá vált: a növekedési csúcsot vélhetően a feltörekvő és a fejlett országok is idén érték el, az emelkedő infláció minden országban szigorodó kamatkörnyezetet jelez előre, és szaporodnak a geopolitikai kockázatok. A régió ellenállónak bizonyult a tőkekiáramlással szemben, de a monetáris kondíciók normalizálódása tesztelheti egyes gazdaságok adósságának fenntarthatóságát.

A lakásárak tovább emelkedtek, Budapesten megnőtt az ingatlanok túlértékeltségének kockázata (a vidékkel ellentétben a gazdasági fundamentumok által indokolható szint fölé nőttek az árak). Az árak emelkedését azonban nem kíséri kockázatos hitelkihelyezés, ami miatt a pénzügyi stabilitási kockázatok nem kiemelkedők az MNB szerint. Mindazonáltal szorosan figyelemmel kísérik a fővárosi folyamatokat.

A hitelfedezeti mutató mediánja az új hiteleknél 50% alatti, vagyis nincs kockázatossá váló hitelezés Budapesten sem.

A vállalati hitelezés dinamikusan bővül, de az új hitelkihelyezéseket kamatkockázat terheli. A kereskedelmiingatlan-hitelek esetében az árfolyamkockázatot az MNB fokozott figyelemmel kíséri. Kevés ugyanis az a finanszírozási struktúra, ahol mind a bérbeadó, mind a bérlő elegendő természetes fedezettel rendelkezik (a finanszírozás nagy része euróban zajlik), ezért a teljes projekt cash flow-ját és bérlő oldali fedezettségét is vizsgálná a jegybank. Évi mintegy 50%-kal nő a hitelkihelyezések volumene ebben a szegmensben, de így is csak a válság előtti volumen közel 50%-ánál tart a piac.

A strukturális problémák körében Európa több országában is kiemelendő a nem teljesítő hitelek magas aránya. A régióban azonban Magyarországon, Románi és Horvátország is jelentős eladások révén csökkentette NPL-arányát. A strukturális problémák a bankok értékeltségében is érződnek, a legnagyobb európai bankok több mint felét ezért a piac a könyv szerinti értéke alá értékeli (1 alatti P/BV).

Ami a hazai hitelezési folyamatokat illeti, mind a vállalati, mind a kkv-hitelállomány évi közel 14%-kal bővül továbbra is. Az MNB a hitelek szerkezetében lát problémát, visszaesett ugyanis a hosszú távon kamatfixált hitelek aránya, ahogy azt már korábban több alkalommal jelezték. Ezért jelentették be szeptemberben az NHP Fix januári elindítását.

A jegybank felmérte egyébként a mikro- és kisvállalkozások pénzügyi terveit, és hogy a hitelfelvételt nem tervezők miért nem akarnak hitelt felvenni. Körükben 31% a más típusú forrást bevonni kívánó cégek aránya, 25%-nak azonban egyszerűen nincs szükség hitelre, 9% pedig semmilyen beruházást, fejlesztést nem tervez.A lakosság esetében is dinamikus az új hitelek kiáramlása, így a fennálló háztartási hitelállomány már közel évi 5%-kal bővül. Egyre egészségesebb a hitelezés szerkezete: magas a fix kamatozású hitelek aránya, ráadásul ezek felára is 2,6-2,7%-ra csökkent mára. A felárak csökkenése úgy valósult meg az elmúlt negyedévben, hogy a banki kondíciók lényegében nem változtak, a forrásköltségek / referenciaértékek viszont emelkedtek. Év végére azonban alkalmazkodhatnak a bankok, így kissé nőhetnek a kamatfelárak. A fix kamatozású lakáshitelek körében közel 60% ma már a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek aránya.

Az állományi adatokon azonban csak lassan javít ez: a meglévő állományban magas, csaknem 61% az éven belül változó kamatozású hitelek aránya. Az MNB üdvözli, amikor a bankok megpróbálják fix kamatozásúra váltani változó kamatozású lakáshiteleiket.

A nem teljesítő hitelek aránya szépen csökken a bankrendszerben, de a szociális problémát ez nem feltétlenül oldja meg. Az MNB megvizsgálta ezért a követeléskezelőkhöz kerülő hitelek sorsát is. A jegybank értékelése szerint a kapcsolatfelvételben és a megoldás megtalálásában is sikereresnek tekinthetők a követeléskezelők.

Ha javulni tud a bankrendszer core jövedelmezősége, fenntarható és egészséges, de az elmúlt 2-3 évinél alacsonyabb eredményességre állhat át a magyar bankszektor. A működési költségek eszközarányos szintje javult, de van tér további fejlődésre - ezt a digitalizáció mozdíthatja előre.

"Jubileumi" a kiadvány, hiszen 10 éve kezdődött a válság Magyarországon. Azóta, és pláne 2012-höz képest a magyar bankrendszer, mint az alábbi ábrán is látható, több szempontból (pl. devizaarány, tőke, likviditás) is jobb bőrbe került.

A sérülékenység olyannyira javult, hogy egyetlen egy bank esetében sem lát az MNB stressztesztje tőkehiányt még a stressz szcenárióban sem. A stresszteszt minden tekintetben jó eredményeket hozott.