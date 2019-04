Lassul a növekedés az európai lízingpiacon

az új kihelyezéseknél a 2014 és 2017 között látott kimagasló tempótól valamivel mérsékeltebb, 7,3 százalékos növekedést történt 2018-ban az európai piacon. A tőkekintlévőség pedig 6,3 százalékkal növekedett,

az európai lízingpiac növekedésének a motorja az eszközfinanszírozás volt, ebben a szegmensben 9,8 százalékos volt a többlet,

a járműfinanszírozás gyengébben szerepelt: 5,9 százalékos volt a növekedés ezen a részpiacon. Ez elmarad a korábbi években elért ütemtől, ami részben az új - 2018-ban életbe lépett - károsanyag-kibocsátási szabályokkal magyarázható,

az ingatlanlízing-piac is a gyengébben teljesítők közé tartozott a maga 3,2 százalékos bővülésével,

a Leaseurope előrejelzése szerint némi lassulás várható a következő időszakban.

A Magyar Lízingszövetség közleménye szerintTóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára elmondta, hogy a magyar piac az azt megelőző évhez hasonlóan 2018-ban is az európainál jóval nagyobb növekedést ért el: az új kihelyezések összege megközelítette a 700 milliárd forintot, ami 13 százalékos expanziót jelentett. Míg a korábbi években a növekedés struktúráját tekintve a magyar piac jobban együtt mozgott az európaival, tavaly hazánkban egyértelműen a járműszektor, és ezen belül is a személy- és kishaszongépjárművek finanszírozása volt a húzóágazat. Ebben a szegmensben az új kihelyezések 34 százalékkal emelkedtek 2018-ban.A régió országaival összevetve sincs szégyenkezni valója a magyar lízingszektornak: Ausztria büszkélkedhet hasonló - 11 százalékos - növekedési rátával, és csak Lengyelország haladja meg azt, egy európai szinten is kiemelkedő 22 százalékos bővüléssel.A teljes piac növekedésével párhuzamosan az európai lízingcégek jövedelmezősége az előző évhez képest 2018-ban némileg csökkent a Leaseurope indexe (A Leaseurope tagvállalatainak összesített adatai alapján készült mutató) szerint. Bár a kihelyezett összeg volumenének növekedése nyomán bevételek gyarapodtak, ám a költségeknél ezt meghaladó emelkedés ment végbe. Ennek eredményeként a kiadások és bevételek egyenlegét tükröző úgynevezett cost/income mutató szerény mértékben 48,5 százalékra romlott. 2017-ben a költségemelkedést kompenzálta a kockázati költségek alakulása, ám utóbbiak 2018-ben a felfelé mozdultak a 2017-es történelmi mélypontról. Fontos azonban, hogy így is alacsony szinten, 0,28 százalékon maradtak. A Leaseurope összesítése szerint a tőkearányos és az eszközarányos mutató is csökkent tavaly az egy évvel korábbi szinthez képest.